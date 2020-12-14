【英超】Big6齊上齊落齊失分　聯賽榜前5名僅3分相隔

德甲有個城市傳聞，若果多蒙特在聯賽先失分的話，拜仁慕尼黑通常都會「讓Round」一同失分，就如剛過去的聯賽，多蒙特慘敗，拜仁亦只能和波。 英超不時出現這種巧合，「Big 6」在今輪聯賽「齊上齊落」，彷彿預約齊齊失分，李斯特城及修咸頓成為最大得益者。

英超上周聯賽相當正路，「Big 6」除了阿仙奴外齊齊贏波，列強歸位返回前列。「Big 6」應付聯賽外，也需要分身出戰歐洲賽，一連3星期的周中亦有賽事，難免有疲態。

「曼市雙雄」是今輪聯賽首兩支登場的「Big 6」球隊，上演「曼市打吡」，最終兩軍全場無交收，互交白卷各得1分。車路士緊接登場，作客迎戰愛華頓，「藍戰士」在聯賽9場不敗，豈料新加盟以來相當穩健的門將艾度亞文迪出迎時不慎撞跌卡維特利雲，愛華頓隊長施古臣一射中鵠，結果一箭定江山，車路士自今年9月後首度聯賽落敗。

「史上最沉悶打吡」曼聯曼城兩敗俱傷 普巴首度打破沉默

車路士爆冷不敵愛華頓 門將文迪首次嚴重犯錯即出事

車路士新門神艾度亞文迪出迎撞跌對手，最終爆冷一球不敵愛華頓。（Getty Images）

周六晚3支「Big 6」先後「中伏」，豈料這個走勢在周日延續，榜首的熱刺由哈利卡尼開紀錄後，一直死守卻未能守至完場，被水晶宮一次高空攻勢追平。隨後出戰的利物浦沒有好好把握機會，爆冷只能以1：1逼和富咸。壓軸出戰的阿仙奴主場鬥般尼，下半場格列沙加襲擊對手直接領紅，加上隊長奧巴美揚的烏龍球，意外地一球不敵般尼，聯賽3連敗。

熱刺完場前遭水晶宮逼和 錫菲聯負修咸頓繼續不勝

阿仙奴經歷災難13分鐘 主場爆冷一球不敵般尼三連敗

利物浦作客逼和富咸 錯失超越熱刺良機續居次席

阿仙奴下半場接連領紅及烏龍球，最終一球不敵般尼。（Getty Images）

「約都無咁準」，英超「Big 6」齊上齊落，在今輪聯賽齊齊失分未能取勝，英國傳媒《The Athletic》記者莊臣（Simon Johnson）指對上一次「Big 6」在同一輪未能贏波，已經是2008年12月首個星期，相隔12年再度出現這「奇景」。

英超第12輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

「Big 6」合力失分，李斯特城及修咸頓成為最大贏家，李城雖然曾爆冷不敵富咸，今輪輕取白禮頓後，再度貼近熱刺與利物浦，僅1分之差落後。愈戰愈勇的「聖人」修咸頓，主場擊敗未嘗一勝的錫菲聯後，超越車路士登上第4位。

今季聯賽榜非常緊湊，如今利物浦及熱刺未能帶開分數，令前5位的球隊僅相差3分，而第6至13位的球隊同樣相隔3分，意味前列形勢可在兩﹑三周賽事中有翻天覆地的改變。此外，護級分子站起來，季初頹勢的般尼及富咸，近3仗取得4分，已大幅收窄與第16位白禮頓的差距。

英超聯賽榜前10位：

+ 4 + 4 + 4

「Big 6」在3個周中出戰歐洲賽後，今周是否有機會喘息？機會都無，今個周中到英超「開快車」，然後緊接「聖誕快車」。「Big 6」踢到殘，看來聯賽榜前列仍然「執位」有望。

英超第13輪直播賽程：