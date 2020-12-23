前警隊一哥領港協暨奧委會獨立委員會　監察體育總會防黑箱作業

在《審計報告》公布後被批評管治問題的中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，成立了「體育總會機構管治小組」檢視各體育總會的行政運作及內部管治機制，並於昨日（22日）頒發獨立督導委員會委任信予周一嶽醫生、馬清楠律師以及前警務處長兼全國政協委員鄧竟成作監察及督導。

審計署今年4月發表最新一份《審計報告》，批評港協暨奧委會在採購、管理、財務、運動員選拔等方面均存在問題，立法會政府帳目委員會曾就報告舉行多次公開聆訊，其後的發表報告焦點之一在於港協暨奧委會於國際比賽的遴選機制之透明度與公平性。

港協暨奧委會委任馬清楠律師、周一嶽醫生以及前警務處長鄧竟成監察及督導體育總會行政運作。（由奧委會提供）

林卓廷曾抨擊總會黑箱作業

前立法會議員林卓廷曾在會內批評遴選準則是「黑箱作業」：「叫人去游到最好但又收埋幾套準則，咩叫公平競爭呢？」

經過公開聆訊後，帳委會罕有地批評港協出席公開聆訊的兩名證人可信性存疑，指出其部分證供斷章取義及前後矛盾，揭發港協內部管理的種種混亂，管治作風與制度亦教人憂慮。

前立法會議員林卓廷在公開聆訊中多次揭發體育總會的不公遴選機制。（資料圖片/梁鵬威攝）

港協暨奧委會義務秘書長王敏超曾在會中表示，會利用撥款初步計劃成立由獨立專業人士組成的督導委員會，落實審計報告建議，帳委會主席石禮謙曾對此提出質疑，認為由政府委任都是「圍威喂」、「自己友」，總會同委員會之間的行事準則有欠指示與管治。

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警隊前「一哥」鄧竟成早前曾公開讚揚警務處處長做得好，不同意警民關係變差說法。（資料圖片）

警隊前「一哥」鄧竟成監察小組

隨着成立「體育總會機構管治小組」檢視各體育總會的行政運作及內部管治機制，獨立督導委員會亦相繼組成。港協暨奧委會會長霍震霆昨在奧運大樓頒發獨立督導委員會委任信給予周一嶽、馬清楠與鄧竟成，鄧並由委員間互選為委員會召集人。

現年66歲的鄧竟成於2007年至2011年間，任職警務處處長，退休至今近10年以來，曾獲委任全國政協委員、香港新聞博覽館董事、漁護署郊野公園及海岸公園委員會主席等，身兼數公職。

審計報告批評港協暨奧委會有11個委員會未曾開會，王敏超（中）解釋部分是在需要情況下才開會。（資料圖片）

委員會主要工作範疇包括監察及督導體育總會機構管治小組的策略及工作路向、監察檢討進度、提出建議和認可檢討報告，以及確保港協暨奧委會執行審計署第74號報告書內提出的建議。

霍震霆在儀式上表示非常高興3位在社會上有顯赫聲望及有大型機構豐富管理經驗的知名人士成為委員會委員，並相信他們能引領管治小組朝正確方向，提升小組的工作效率及效能，令香港體育界邁向更專業的管治。