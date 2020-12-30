2020山野大事回顧｜「行山銀行」成笑話　《美女郊遊遊》哄動全城

喜歡行山的你，在2020年，最難忘的是哪件山野大事？ 有喜的，黃浩聰及曾小強分別刷新麥理浩徑及衛奕信徑的最快時間紀錄；有怒的，新冠肺炎疫情下市民紛紛郊遊但遺下大量口罩垃圾；有悲的，馬鞍山鹿巢山山火在2月燒了20小時；有樂的，ViuTV在4月播出由沈殷怡及陳欣妍主持的行山電視節目《美女郊遊遊》。

2月：行山避疫遺大量口罩 恒生銀行變「行山銀行」

新冠肺炎襲港，香港市民在周末假日湧到郊野遠足行山，脫下口罩，呼吸新鮮空氣，開展了2020年近乎延續全年的行山熱潮。由那時起，千島湖清景台、釣魚翁、獅子山等熱門郊遊地點，在周末假期例必人山人海，狹窄的路徑時常出現人龍。

港人行山避疫症呼吸新鮮空氣 山上出現大量口罩垃圾

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【2月行城門水塘發現大量口罩】

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以往，山上的垃圾大多是紙巾及膠樽，但今年就多了口罩，因為很多人行山時脫下口罩，有人隨手把口罩丟在山野，亦有人沒有收好口罩，令口罩在行山期間跌在地上。幸好，之後出現了一股上山執垃圾的熱潮，不少熱心山友帶同垃圾夾及垃圾袋行山，協助清理山徑垃圾。

大帽山9公里行山徑現廢口罩、煙頭 環團執70磅垃圾

上山執垃圾前必看 環保團體給你12個小貼士

疫情的行山熱潮下，發生了一件趣事，在2月中，有6位恒生銀行管理培訓生於在家工作期間，相約一起行山，更將相片放上社交平台，事件被廣傳，令恒生銀行被冠以「行山銀行」。據悉，這6名MT不會被解僱，但除了要收警告信外，事件會紀綠在案外，其花紅「凍過水」，作為另一處分。

恒生銀行MT在家工作變拉隊去行山 消息：花紅凍過水

2月：馬鞍山鹿巢山山火 焚燒20小時才被救熄

馬鞍山鹿巢山在2月23日中午起，火勢愈燒愈猛，迫近富安花園、欣安邨及大水坑村一帶民居。消防員上山，以山火拍及背泵等工具撲救，加上飛行服務隊曾派出直升機協助灌救，終於在24日早上撲熄山火。

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3月：大帽山連姐告別舊茶水亭 山友幫忙搬遷到新店

經營大帽山茶水亭25年的連姐，今年未能再中標，不得不遷離茶水亭，由4月1日起搬到大帽山遊客中心茶水亭繼續經營。在越野跑手曾小強的號召下，很多山友主動幫連姐搬舖，更有人駕貨車上山幫忙，令她十分感動。

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連姐當時說：「真的沒想過那麼多人會幫忙，個個都報名，要幫手搬。現在疫情那樣，希望大家保重身體，我都叫他們不要掛念我搬舖的事。還有很多朋友，我難以一一答謝，還有小強他們，他是搬運大隊長。」

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在舊店的最後日子，連姐舉起大帽山精神的揮春。（顏銘輝攝）

3月：政府收緊防疫措施 郊野公園露營地點燒烤場封閉

自從疫情襲港後，除了行山人數急升外，各個營地「旺過旺角」，擠滿營帳，猶如集中營。政府在3月28日起宣布，封閉郊野公園的露營地點及燒烤場，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動，違者有機會被檢控。之後，政府多次延長封閉營地，雖然隨疫情放緩，營地一度重開，但在疫情惡化後，政府又在7月15日再次封閉營地及燒烤場，以防人群聚集。

漁護署封閉營地並不能遏止市民到郊外露營的熱潮，而且將人潮迫到少數非郊野公園的露營熱點，尤其秋涼之後，在塔門及東龍島的草地上，每逢周末都紮滿營帳，露營人士更遺下大量垃圾，引起公眾關注。

露營熱點塔門「沙漠化」 牛隻無草吃改食垃圾 義工憂變慢性自殺

行山｜露營熱潮！山友霸佔直升機坪露營 塔門東龍島變「難民營」

【在10月的長假期，東龍島有很多人行山露營】

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4月：穿比堅尼行山預告哄動全城 行山電視節目《美女郊遊遊》啟播

ViuTV節目《美女郊遊遊》由4月13日起播映，共10集，由沈殷怡及陳欣妍主持，她們與攝製隊每集攀山涉水，介紹香港郊外的壯麗風景。在愚人節，電視台發布一段預告片，標題為「ViuTV首個只著三點式行山節目」，陳欣妍及沈殷怡在片中以三點式衣著行山，引起網民關注及熱烈討論。

【「Double S」行橋咀洲的裝束引起關注】

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在節目中，陳欣妍及沈殷怡曾經行過「針草帽」、馬鞍山礦洞、屏南石澗、蚺蛇尖、橋咀、雙鹿石澗、鎖羅盆等地，還曾到赤徑露營，在東龍島玩過飛索，最後一集更到獅子山頂沿繩下降，挑戰兩位女主持的膽量。兩個星期的節目引來很大迴響，成為一時的城中熱話。其後，TVB邀請周柏豪及袁偉豪拍攝《兩個小生去camping》。

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【美女郊遊遊】跟陳欣妍沈殷怡足跡去行山 總結節目11條行山路線

【「Double S」行首集即行「針草帽】】

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4月：元朗山火燒到屯門 燒逾40小時終被撲熄

在4月17日下午，元朗大棠山近楊家村一帶發生山火，2條火線燃燒多時，分別長500米及2公里，山火更蔓延至其他山頭，至18日早上火線雖然減弱，但火種仍未救熄，屯門藍地一帶的山腰位置不時冒出濃煙。到4月19日早上，山火焚燒逾40小時終被救熄，原本青綠的山頭變成焦黑一片。

【元朗山火】火燒逾40小時終救熄 航拍山頂青綠叢林燒到焦黑

大欖郊野公園山火植樹區焚毀 修復需廿載 環團：如現山火又歸零

山頂部份叢林已焚毀，變成焦黑一片。（資料圖片/蔡正邦攝）

5月：鞍山探索館辦「山野大奇蹟日」 招募逾百義工上山執垃圾

行山垃圾問題嚴重，加上2月的鹿巢山山火，位於馬鞍山村的鞍山探索館及野外動向HK Discovery在5月31日主辦「山野大奇蹟日」，聯同多個行山團隊機構，發起逾百名義工行山執垃圾的活動。統計各隊人所清理的郊野垃圾，超過100公斤，紙巾及煙蒂最多，另外有隊義工在馬鞍山發現十多個安全套。

在限聚令之下，義工以8人為小隊，到香港各處山頭執垃圾，並向行山人士派發背包提示帶。提示帶一邊寫「守護山野一生平安」，另一邊寫「垃圾帶走，THX」，而在山形圖案則寫有「LNT」，為山野無痕（Leave no trace）的英文縮寫。

「山野大奇蹟日」義工清徑 馬鞍山顯眼位置撿多個安全套

由零開始建立鞍山探索館 館長Ric見證郊野垃圾問題加劇

8月：警方到小夏威夷徑巡邏 檢控郊遊人士違口罩令限聚令

8月初的周末，將軍澳警區人員於在小夏威夷徑向涉嫌違反第599G章，年齡介乎36至43歲的5名非華裔女子發出定額罰款通知書；並向涉嫌違反第599I章，年齡介乎20至68歲的9名本地男子、4名本地女子及2名非華裔女子發出定額罰款通知書。到之後的周末，警方繼續派員到西貢區的郊野公園，包括小夏威夷徑、相思灣、北潭涌及海下等巡邏，確保市民遵守限聚令及口罩令。

警巡中環將軍澳外傭聚集點 票控30人 涉無戴口罩及違限聚令

放寛措施後 小夏威夷瀑布擠滿除罩市民 相約落山飯聚

有警察前往小夏威夷徑巡邏，在場執行違反限聚令及口罩令法例。（資料圖片/馬煒傑攝）

10月：海洋公園辦南朗山「森度遊」 被揭部份纜車維修徑屬官地

海洋公園在9月宣布推出「森度遊」活動，包括開放登山纜車救援徑，吸引遊客參加收費的「南朗山秘道行山團」，但10月初《蘋果日報》披露，行山徑原來位於政府土地，不屬於海洋公園私有範圍。在地政總署介入下，海洋公園已經拆除行山徑入口的鐵閘，予公眾免費使用約半段不屬於私人土地的纜車救援徑。

【海洋公園在9月推廣「南朗山秘道行山團」】

在11月，網上流傳一張相片，見到有行山人士攀爬纜車鋼架塔，打卡拍照，亦見到有同行人士走近為該名友人拍照，與頭頂經過的纜車相當接近，險象環生。海洋公園透露，由10月至11月中，已兩度因有公衆人士過於接近園外範圍纜塔而令到纜車服務受阻。

【行山】海洋公園南朗山纜車救援徑行後感 風景靚但上落樓級極多

攀爬海洋公園纜車塔架只屬冰山一角 行山人士犯險打卡漸成風氣

有網民分享照片，見到有行山人士爬到纜車塔架打卡。（「香港主題樂園員工secret」相片）

10月：有山友發起「食魚UTML2020」 號召港人守護大嶼山

有山友不滿政府的明日大嶼計劃，在10月發起一項名為「我哋真係好鍾意食魚 UTML2020」的虛擬賽事，他們提供9條難度長短不一的大嶼山路線，適合不同能力的跑山或行山人士。發起人希望透過這個活動，用腳守護大嶼，反對填海。據主辦單位的社交網站在12月中透露，累計有超過800人參與，完成距離合共逾2萬公里。

10月：大媽浸浴水池誤傳位於水泉澳 原來在馬鞍山後山

網上瘋傳一段中年女士在水泉澳邨後山溪澗全裸浸浴的片段，各大傳媒湧到水水泉澳追查，也找不到事發的水池。當區區議員丘文俊堅稱，片段中的水池肯定不在水泉澳邨的後山。後來有山友報料指，這個水池其實位於馬鞍山利安上牛烏水塘的路上。

網傳大媽全裸溪澗浸浴片段 區議員堅稱事發地點不屬水泉澳

全裸大媽浸浴溪澗並非水泉澳 原來極近馬鞍山利安邨錦英苑

【水池一帶景色】

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10月：沙螺灣村民加建鐵閘封村 周末假期中斷東澳古道

大嶼大的沙螺灣村民在東澳古道上興建鐵閘，不准行山人士通過，引發村民及山友的糾紛。甚至，有消防員入村救援受阻，要爬梯入去。事件擾攘近一個星期後，地政總署指相關閘門位於政府土地的違規構築物，已派員清拆閘門。不過，一個月後，沙螺灣村民重施故技，再度興建鐵閘，封鎖東澳古道，其後地政處再到場拆閘。

東澳古道遭沙螺灣村村民封閉 市民東涌起步不能行到大澳

沙螺灣封村｜村民重施故技後一周 地政處再拆違規閘門

沙螺灣封村｜兩閘違建遭清拆 行山客憂村民重施故技 盼政府正視

【沙螺灣10月最初封村情況】

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12月：今年山賽幾乎全部取消 黃浩聰曾小強挑戰麥徑衛徑最快時間

受疫情影響，除了年初的HK100外，今年香港的大型山賽全部延期或取消，其中規模最大的樂施毅行者一度由11月改期至明年1月，後來亦宣布取消，連續兩年活動告吹。在本地以至世界各地山賽都取消的2020年，越野跑手有什麼計劃？

去年在UTMB取得第6名的黃浩聰，先在5月挑戰HK 360，一連四日，分別環繞新界、九龍、大嶼山及香港島跑一圈。黃浩聰最終達標，以35小時21分56秒完走一共360公里，成為香港第一人。在12月，黃浩聰就挑戰麥理浩徑的最快已知完成時間，以10小時38分8秒跑完，創下紀錄。另一越野跑手曾小強就在10月挑戰衛奕信徑的最快已知時間，完成目標，造出9小時59分16秒。

HK 360︱黃浩聰35小時21分超額完走360公里 難忘大嶼山時光隧道

黃浩聰挑戰麥理浩徑最快時間 極速完成100公里山路

【黃浩聰成功在11小時內跑完100公里麥徑】