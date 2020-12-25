新界行山路線｜屯公轉車站上桃坑峒俯瞰千島湖　再行到大棠賞紅葉

冬季季候風來襲，本港今周天氣寒冷，非常乾燥，周三小組活動到大欖角上桃坑峒，屯門公路轉車站集合。 （行山日期：2020年12月16日）

漁護署在12月24日更新大欖郊野公園楓香林的紅葉指數，有B級。（漁護署網站截圖）

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早上天陰，氣溫只有11度，非常寒冷，9時30分在屯門公路轉車站集合，二人一組步至天后廟，廟後水務路石級上行，接林路上大欖角機場多普勒天氣雷達站。拍照後，沿山脊上行，沿絲帶路指示攀上344米高的桃坑峒，山頂可俯瞰大欖水塘（千島湖）美麗景色，在標高柱拍過照，沿陡峭山徑下山，在水坑旁大休。

按圖看清路線及沿途風景，行上桃坑峒，俯瞰大欖涌水塘（千島湖）美景▼

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休後穿過竹林隧道，接回圓墩徑，沿徑前行上車路，轉走大欖自然徑至吉慶橋。小休片刻後，續走大棠山道，欣賞楓香林美麗景色，沿途拍照，經燒烤場下山搭小巴出元朗，是日走了13公里多，6個多小時完成。

按圖看清沿路路況，由桃坑峒行到大棠，賞楓香林美景▼

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（部份相片取自隊友）

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