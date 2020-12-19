新界東北行山｜黃石碼頭出發探花籃坑紅石門　經迷椏走廊回烏蛟騰

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東北季候風持續，周末天氣普遍晴朗及乾燥，參與友晟社務活動到烏洲塘、花籃坑、紅石門等探奇，黃石碼頭集合。

（行山日期：2020年11月28日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

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早上天陰，天氣清涼，與友在西貢吃過早餐，搭8時30分開出94號巴士到黃石碼頭，齊人後合資搭快艇到烏洲塘（又名戶洲塘）。

下船後，沿海邊綑遊，先探索廢村遺跡，再溯遊花籃坑──花籃奇穴。探穴後沿坑上溯至近源末有一開揚位置，岔口有不少絲帶，向上應是到鳯凰笏，右邊到紅石門，社長選了右邊路線，約20分鐘行程到達紅石門，在紅石門大休順道欣賞當地風光。

按圖看清探秘花籃坑、紅石門路線▼

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休後入村拍拍照，走山徑至紅石門坳下牛角涌，接山徑下大水壺，經迷椏走廊接苗三古道，再沿古道步出烏蛟騰搭巴士離開，這日約走9公里多，6個小時完成。

按圖看清經迷椏走廊回烏蛟騰路線▼

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香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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