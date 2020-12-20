大嶼山行山｜尋沙螺灣鎢礦場遺址　訪「生死橋」礦洞要小心

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周末東北季候風持續，參與六野小組遊，到大嶼山廢棄鎢礦場探奇，9時逸東商場集合。

（行山日期：2020年12月5日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上天氣清涼，與友在富東商場食早餐，再搭38號巴士到逸東商場，二人一組沿東澳古道步至䃟頭村。協進會辦事處旁小徑入林，至彌䃟石澗右邊上山，山路頗直，上約百多米會見到鎢礦場儲水池、廚房及辦公室。拍過照往上走至約400米高山頭尋找廢棄鎢礦場。

按圖看清路線及沿途風景，了解礦場歷史▼

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下山路很陡斜，有不少碎石，要小心下行。下山的路都見有開探過的痕跡，一路向下終見三層洞。入內洞口已浸水，不能內進，在洞外拍拍照，再往下走會見一碎石坡，相信是開採礦洞的石塊。

再橫移就見今日主菜「生死橋」礦洞，礦洞不深，但很高，上有兩層有大石塊搭成似橋模樣，但石塊似已下塌過，進內要小心，玩過生死橋跟路標上行返回山頂上大休。

按圖看清礦洞遺址▼

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休後繼續行程，沿西蓮花山山徑走至昂坪棧道頂吊車轉向站，接走彌勒山郊遊徑。到岔口左轉入山徑下行探三角石，探過巨石，跟絲帶路下山，剛好入黑前走出密林，出口是牛凹村。到村口公廁梳洗一下，再步至滿東邨搭接駁巴回東涌轉車回家，今日路線頗長，十多公里，走了9小時。

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按圖看清西蓮花山到東涌落山路線▼

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同場加映！盤點10大行山謊言，立即按圖：

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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