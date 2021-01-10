沙田行山路線｜寒冬中火炭起步上針山　落山俯瞰山谷中的城門隧道

一股強烈寒潮周三（30/12）清晨抵達華南沿岸，本港天氣驟降，小組活動安排上針山下大圍，沙田排頭村集合。 （行山日期：2020年12月30日）

早上天氣寒冷，氣溫13度，稍後氣溫還會下降，在沙田排頭村吃過早餐，搭69K小巴到華翠園，二人一組沿郊野徑起步，經排頭坑水庫上針草凹。在郊野徑牌坊拍張照，逆走麥徑第七段上海拔532米高的針山頂。打卡後，沿山徑下山至城門水塘，水壩旁左邊往九龍水塘方向休憩地大休。

按圖看清路線及沿途風景，逆走麥徑第七段上針山、下山至城門水塘▼

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休後，沿衛徑第六段下行，岔口轉走水務路下山至下城門水塘大壩，走捷徑下山接車路，前行一段左邊廢村路下行出大圍香粉寮，沿車路步至大圍站搭車離開，今日路線11公里，5個多小時完成。

按圖看清沿路路況，沿衛徑六段下行，經下城門水塘出大圍香粉寮▼

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香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】