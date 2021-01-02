赤柱行山路線｜行天梯登孖崗山超考腳力　再上紫羅蘭山落陽明山莊

衛奕信徑第一段又稱為鴻燊段。從赤柱峽道開始，步上孖崗山約1300石級，經過紫崗橋再踏上紫羅蘭山，到陽明山莊止。由於上落級多，而且沿途風光一再留人俯瞰，相信以一般遠足步速走畢要多需半小時。 長度：4.8公里 時間：2小時 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

入口位於舂坎角和赤柱灘之間，入口處前有巴士站和路線告示板。甫開始便要走上陡斜連綿的石級，直登約380米高的孖崗山。在石屎路與時間競賽的同時，不妨留步欣賞赤柱正、後灘的風光；觀賞修築後的美利樓，感謝望海觀音百年來守護這漁村海港。

點擊下圖看看衛奕信徑第一段特色風光！👇👇👇

衛奕信徑第1段標距柱：W001-W008

不久便到達觀景台，有標距柱示W001。從這裏可遠眺左面的鶴咀山和蒲台群島，還有右面的南丫島景色。經過孖崗山兩個山峰（南峰高386米，北峰高363米），一口氣下行千多級，是時候鍛鍊四頭肌和腳力了。

經過紫崗橋，沿左面的引水道走會通往淺水灣峽。小休過後拾級而上美麗的紫羅蘭山（433米）。大潭中水塘和大潭篤水塘的景致漸漸映入眼簾，再走遠一點，還可以看到遊艇停泊於大潭灣內。紫羅蘭山共有3個山峰，最高為436米。

上落山峰的路段幾乎都鋪設了石屎，然而中段接走起伏不平的山路，雙腳有幸回復原始的避震能力。看見標距柱W008後，開始進入灌木林，不久便見到陽明山莊屹立於前。下山前，可以先於路旁的開揚位置遠觀香港仔一帶景色，享受港島區高廈依傍山邊的氣勢。以黃泥涌水塘為目標下降，勿忘欣賞大頭茶在10月至1月份花期吐豔。

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交通資料 起點：於中環交易廣場乘城巴6號、6A號或260號，於赤柱峽道下車，起點處有指示牌和石碑。 終點：沿大潭水塘道下走至黃泥涌峽道，乘搭城巴6號、41A號或新巴63號、66號回市區。

注意事項：於紫崗橋往西行，便可經南灣道可出淺水灣道；往東行，可下達大潭篤水塘。經過紫崗橋後，有一條小徑為紫羅蘭山徑，向左轉前往黃泥涌水塘。

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衛奕信徑第一段：赤柱峽道＞陽明山莊（野外動向網頁截圖）

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：衛奕信徑第一段：赤柱峽道＞陽明山莊】

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