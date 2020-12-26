港島行山路線｜山頂盧吉道行到薄扶林水塘　靚景易行最啱緩步跑

起點位於山頂纜車總站旁盧吉道的山路，繞過扯旗山北面接走夏力道，下行到薄扶林水塘，終點在馬路的分岔路口。相信這段是最為人熟悉的觀光山徑，前段走在架山棧橋上，後段接走柏油小徑，全程都綠意盎然，林蔭寫意，偶然還會遇上附近的居民作緩步跑或晨運。 長度：7公里 時間：2小時 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

於爐峰峽出發，沿纜車總站旁的山路走，不久便會清楚見到整個維港的景致，遙望對岸九龍半島和腳下中、上環一帶的高樓大廈，感嘆香港沒有停止的高空發展。天氣晴朗的時候，人站在橋上有「大地在腳下」的感受；春天的時候，還可以看到霧鎖香江的迷濛。

沿路不妨留意高大的印度橡樹生長了獨特的氣根，還有依附在石塊上的地衣，難得在市區可以看見這種代表了空氣質素的生物指標。到達與夏力道的交匯點，沿分岔路可分別通往山頂公園和北面的龍虎山；港島徑則接走繞西高山山麓的柏油路。

點擊下圖看看港島徑第一段特色風光！👇👇👇

盧吉道是香港著名景點，在這可一覽整個被稱為「世界三大最美夜景」之一的香港維多利亞港景色，特色建築盡收眼底。而盧吉道對出的位置是向東面，如想在夏季拍日出，又不想攀山涉水，可選擇到盧吉道，因這裡簡單易去，又可拍到世界級景色。凌晨時分從金鐘到達山頂廣場可乘坐的士（車費約$52），日出後就有公共交通公具接送離開，十分適合想拍日出又需要趕返工的朋友。 攝影貼士 by Kelvin Yuen

在山坳上的小公園小休後，沿石級下行，遙遙可見瑪麗醫院、沙灣。不久轉走左面的通往薄扶林的小徑，向南行到位於水塘西北山腰的配水庫附近。這裡有多條分岔路，旁邊的樓梯通往水塘主壩，或沿薄扶林家樂徑到薄扶林水塘進發，見到水塘道馬路便是終點。

港島徑第一段標距柱：H001-H014

龍虎山及太平山簡介：

位於龍虎山上的松林炮台始建於1903年，原為港島區最高的海防炮台。1920年，英軍將它改建為防空炮台，成為繼西灣炮台後另一個防空炮台。日軍侵華期間，松林炮台曾遭受多次空襲。炮台於戰後荒廢，成為香港戰時歷史的見證。

太平山舊稱為「香爐峰」，英文為「維多利亞峰」，及後改名為「太平山」。由於是港島區最高的山峰（552米），因此普遍人稱為「山頂」。山頂纜車於1888年通車，是亞洲最早興建的登山纜車。

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從香港大學經盧吉道行上山頂路線：香港大學經龍虎山上山頂 多樹蔭又多消暑位

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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交通資料 起點：乘搭新巴15號（於中環交易廣場上車）、15B號*（於港鐵天后站或銅鑼灣站上車）或專線小巴1號（於香港站公共運輸交匯處上車），於山頂廣場總站下車。亦可於中環乘纜車直達山頂纜車總站。 終點：沿薄扶林水塘道下走至薄扶林道，乘搭新巴4號、4X號、30X號、91號、94號*、970號、970X號、城巴7號、37A號、37B號、40號、40M號、71號、90B號、973號，或專線小巴22號、22X號*、23號等前往各區。 *只於星期日及公眾假期行駛

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港島徑第一段（野外動向網頁截圖）

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：港島徑第一段：山頂＞薄扶林水塘】

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