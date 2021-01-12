男排女將｜顧定軒IG重溫排球點滴　最後一個hashtag暗藏玄機？

ViuTV原創劇《男排女將》叫好叫座，青春熱血的題材更重燃年輕觀眾的追劇熱潮，劇集大結局播出後不少人已紛紛問道續集的可能。 有關續集，顧定軒在Instagram也許留下了伏筆。

《男排女將》上月圓滿劇終，當中一眾演員因而爆紅，當中包括亦有參與《全民造星III》的顧定軒（Zeno）。

《男排女將》演員因劇集而爆紅，當中包括亦有參與《全民造星III》的顧定軒（右）。（顧定軒 Instagram）

劇中飾演阿King的他，不時會在社交媒體上分享開拍前操練情況，更曾貼出幾張受傷照，透露自己在排球特訓中救波時不慎受傷。

觀眾對《男排女將》意猶未盡，顧定軒如是，除了為MIRROR成員、鄧麗欣及幕後團隊分別開了幾個專屬post答謝，他更回顧排球訓練的日常。

顧定軒的「固定排球日常」：（按圖放大）

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顧定軒貼出幾張受傷照，透露自己在排球特訓中救波時不慎受傷。（顧定軒 Instagram）

昨日Zeno就上載了8條短片，分別是由試鏡至正式排球訓練時的點滴，當中包括他在花墟球場接受甲一男排力臻特訓的片段，其後他展示出殺波動作更有板有眼。

顧定軒在帖子中寫上：「早上收到好消息，感謝支持的每位，自知有很多進步空間，我會努力地改進，謝謝。」

顧定軒展示出殺波動作，有板有眼。（顧定軒 Instagram）

惟隨後他加上的標誌「#由中學紅磚地開始 #打到籃球場 #打到力臻 #再打到男排女將 #之後要再打」，相當耐人尋味。先表達「早上收到好消息」然後配上「#之後要再打」，不敢讓人聯想《男排女將》續集開拍的可能。

顧定軒身形矮小，但實情肌肉結實。（顧定軒 Instagram）

【同場加映：本地男排肌肉放題】

李爾晨（Kyle）

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陳獻（Henry）

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