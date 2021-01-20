游泳｜菲比斯受抑鬱症困擾　Kobe遺孀經歷令妻壓力「爆煲」

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-20 17:51

美國傳奇泳手菲比斯（Michael Phelps）在役時近乎無人能敵，賽場外也擁有美滿家庭。然而多年來他一直受抑鬱症困擾，他的妻子Nicole相當擔心丈夫情況，尤其在高比拜仁（Kobe Bryant）直升機意外逝世後，更擔心自己有天會失去丈夫。

「水神」受抑鬱症困擾 曾有自縊念頭

美國「水神」菲比斯自2016年里約奧運後正式退役，與模特兒太太Nicole育有三子，生活幸福美滿。菲比斯在以往訪問中，坦言抑鬱症曾讓他有自縊的念頭，而退役後也一直受抑鬱症困擾。

妻子Nicole在上周受訪分享她陪伴丈夫的心路歷程，直言在處理菲比斯的情緒時經歷許多次的絕望，也非常害怕失去他。

擁有23面奧運金牌的美國「水神」菲比斯在2016年里奧後退役。（Getty Images）

菲比斯太太Nicole坦言害怕有天抑鬱症會奪走摯愛。（Getty Images）

抑鬱症患者不論身體、情緒或思想均會受到影響，患上抑鬱症並不代表性格軟弱或放棄自己。與一般情緒低落不同，抑鬱症的嚴重程度較高而且持續更久，並不能單靠意志控制。

「我以前覺得自己一定會治好他的，成為他對抗病魔的良藥，成為他需要的人。但我後來明白到，我無法完全分擔他的痛苦，儘管我多渴望能成為助他擊敗病魔的那個人，還是有難度。」Nicole無奈說道。

菲比斯在退役後享受家庭生活。（Instagram）

擁有23面奧運金牌的菲比斯，曾透露患上抑鬱症最嚴重時、在2012年倫敦奧運後一度想了結生命，不過他成功走出陰霾，近年在多次訪問中亦大方承認這段經歷。他在去年疫情爆發時，也曾說過疫症期間有過情緒問題，但同時亦令其明白到要有勇氣去尋求幫助，包括向治療師求助。

Nicole也透露：「讓3個孩子了解父親的痛苦也是非常難，孩子們總想逗爸爸開心，但有時候他們不能理解爸爸的煩惱，爸爸不快樂並不是因為他們，而這卻有可能傷到小孩的心。」

Nicole坦言看到Kobe遺孀Vanessa所經歷的悲痛，很擔心有天也會失去菲比斯。（網上圖片）

Kobe離世衝擊 不能想像失去丈夫

籃球巨星高比拜仁去年1月因一場直升機意外罹難，當時菲比斯正飽受抑鬱症困擾。

Kobe遺孀Vanessa經歷的悲痛，讓Nicole更擔心自己亦會失去身邊摰愛，「當我看到Vanessa的經歷，我轉頭問米高『有什麼是我可以幫你的嗎？因為我真的好害怕失去你，我不能想像沒有你的日子』。他是最好的爸爸與丈夫。」

菲比斯與Nicole結婚4年，太太在Instagram表示愛意。（Instagram）

菲比斯也明白太太的憂慮和關心，「她真的很愛我，也是真心想要幫我，想讓我康復。其實她跟我一樣需要依靠，我知道她在幫助我的過程中也很辛苦。」

照顧3個孩子之外也要照顧丈夫，壓力令Nicole開始尋求各種療法，「這些療法與冥想對我來說有很大的幫助，不只幫助我排解壓力，我也將這些方法用在米高身上，希望對他也會有幫助。」

菲比斯退役後「湊B」生活：

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高比與Vanessa的故事：