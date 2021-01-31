沙頭角行山路線｜上紅花嶺欣賞吊鐘花　探蓮麻坑礦洞參觀古蹟

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-01-31 08:52

立春已臨，春回大地，正值賞吊鐘時節，今周仍以賞花為主，山線安排到紅花嶺欣賞漫山開遍的吊鐘花，粉嶺站集合。 （行山日期：2020年2月5日）

早上天氣非常清涼，與寶寶在吉野家早餐後，到粉嶺站巴士站等9時20分開出巴士，坐到鹽灶下站下車。在涼亭整理行裝後，沿石涌凹村路步至村墳旁石級路，走兩段石級路，開始轉入山徑，沿崎嶇山徑緩緩攀上麻雀嶺。

按圖看清路線及沿路路況，沿石涌凹村路步至村墳旁石級路、上山至麻雀嶺▼

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在頂上小休片刻，續沿山脊前行經紅花寨至紅花嶺。到達紅花嶺下礦山的通道，已見吊鐘花長在路旁，因大霧關係未有上頂，沿山路下行至礦山，下探蓮麻坑礦洞。

蓮麻坑鉛礦洞為1930年代開始於沙頭角舊禁區內投產的礦區，主要生產鉛、鋅、黃鐵礦、黃銅礦等礦物，一度為二戰時攻守兩方提供了軍用礦產。探洞後，原來路折返，再步至麥景陶碉堡，碉堡旁石級路下蓮麻坑村遊樂場大休。

按圖看清沿途風景，從紅花嶺下行至蓮麻坑礦洞，探洞後再去蓮麻坑村▼

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休後，入村看法定古蹟葉定仕故居，遊罷走到村口旁鐵網上行，繞過一段馬路（因有一段馬路還是禁區），山路出口原已移前了在昔日嘉道理員工宿舍，在車路上等小巴到來，搭車回上水石湖墟熟食市場下午茶。

按圖看清沿路路況，從葉定仕故居回蓮麻坑村口，繞過禁區後搭車回上水▼

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編按：吊鐘花是本地原生植物，屬杜鵑花科，花期在每年1月至3月。吊鐘花曾經是香港受歡迎的年花，因為它正值新春期間開花。不過，早年市民及商人大肆採摘，吊鐘花數量大減，令政府立例禁採禁售。現時香港法例第96章《林區及郊區條例》的附屬法例《林務規例》訂明，任何人無合法辯解，不得售賣、要約售賣、管有、保管或控制吊鐘花及其任何部分。因此，請大家賞花期間眼看手勿動，採摘吊鐘花不但是自私的破壞行為，而且觸犯法例。

同場加映，衛奕信徑第5段的吊鐘花盛放：

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同場加映！盤點10大行山謊言，立即按圖：

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