【意大利盃】祖雲達斯晉級場外更精彩　干地舉中指暗寸對手無教養

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-10 13:03

國際米蘭主帥干地再現「激情」本色，昨夜凌晨他帶領球隊於意大利盃四強出局，卻因中場休息時的一個動作，掀起雙方罵戰。

意大利盃四強次回合，主場的祖雲達斯跟國際米蘭踢成0：0，「老婦人」總比數贏2：1晉級，跟拿玻里或阿特蘭大的勝方爭奪冠軍。

C朗難再破國米防線，祖雲達斯總計兩回合比數後晉級：

+ 4 + 4 + 4

不過這場比賽的焦點落在場外，曾執教祖記三季的干地今場帶領國米倒戈，這位向來「激情」的教頭被意大利傳媒拍到半場走入更衣室時，向祖記後備席方向舉中指，目標人物更是他的前老闆、祖記主席阿列利（Andrea Agnelli）。

Antonio Conte keeping things spicy pic.twitter.com/YShNCpjtjI — Football Rascal (@FootballRascal) February 10, 2021

意媒報道指干地的「突襲」源於上半場一記爭議性犯規，當時國米前鋒拿達路馬天尼斯在禁區內起腳，意外踢中法保達後失平衡倒地，但主球證未有判罰12碼。

干地隨即向第四球證投訴，他執掌祖記時的愛將邦路斯此時卻加把口，「你必須尊重裁判」，叫干地收聲。

拿達路馬天尼斯疑似被侵犯，爭議性判決逐格睇：

結果完場後才是戲肉所在，阿列利立即從看台「一支箭」衝落球場，並以連珠發炮向干地反擊。意媒透露當時阿列利大喊：「你這個混蛋，快他X的閉咀！」

Quite a moment at the end of Juventus-Inter when Juventus president Andrea Agnelli screams towards Inter bench where Antonio Conte is:



“Fu** off shut up a**hole”#inclusion pic.twitter.com/kK2fLkQOWN — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 9, 2021

干地（左）跟阿列利曾在祖記合作無間，現在卻反目成仇。（Getty Images）

這幕精彩的交手令干地在賽後記者會成為追訪對象，他似乎無意為衝突解畫，但卻暗寸對方「無教養」，「祖雲達斯應該向外界說真話，他們應該更有禮貌、更有體育精神、更加尊重別人。他們肯定要接受教育。」

【歐洲5大聯賽轉會「大嘥鬼」】（按圖放大）

+ 18 + 18 + 18

【歐洲5大聯賽轉會精明眼】（按圖放大）