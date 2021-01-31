【意甲】意足總查伊巴歧視事件　若罪成停賽勢影響AC米蘭爭標路

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-31 18:34

AC米蘭射手伊巴謙莫域早前於意大利盃大戰國際米蘭時，涉嫌種族歧視對手盧卡古，該名瑞典射手否認自己為種族主義者，並獲曼聯前隊友保羅普巴發聲力撐。不過，意大利傳媒指意國足總決定調查事件，若果裁定伊巴歧視罪成，或會以停賽10場作處。

上周二意大利盃8強上演「米蘭打吡」，兩隊上半場踢出火，盧卡古被侵犯後失去冷靜，其後伊巴謙莫域以「little donkey」稱呼盧卡古，又叫他「call your mother and go do your voodoo sxxx」。

盧卡古聞言十分激動，以「fxxx you and your wife」及「son of a bxxxh」還擊，半場時需要隊友及職員阻止下回更衣室。賽後兩人均被罰停賽一場，但僅限意盃賽事。

【足球】伊巴謙莫域否認種族歧視盧卡古 曼聯舊隊友護航

【伊巴舌戰盧卡古逐格睇，按圖看清事發經過】

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球證報告未提涉歧視字眼

據意大利傳媒報道，伊巴謙莫域有可能面臨更長的停賽處分。《Football Italia》指意國足總將就事件展開調查，會研究比賽片段及球證報告。《La Stampa》透露，若果伊巴歧視罪成，這名39歲瑞典射手或會被罰停賽10場。

據報，球證報告中未有提告「voodoo」相關字眼，意國足總決意調查伊巴這一句的用意及企圖，足總主席Gabriele Gravina於聲明中說：「球證已指出場上發生什麼事，現在會交由調查人員理解（伊巴謙莫域）被逐的原因，若無特別跡象表明具體事實，調查人員會採取認為適當的措施。」

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伊巴謙莫域對博洛尼亞如常落場。（Getty Images）

伊巴謙莫域於日前作客博洛尼亞的意甲賽事如常出場，終助球隊贏2：1，助A米於聯賽以兩分領先國米，繼續排於意甲第一。如果伊巴被罰長期罰賽，勢必影響AC米蘭的爭標機會。

2020年再度效力AC米蘭的伊巴謙莫域，今季於各項比賽攻入16球，其中12球來自聯賽，為陣中神射手。

伊巴因涉嫌種族歧視盧卡古，面臨停賽10場。（Getty Images）

伊巴謙莫域精選金句：

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被指種族歧視盧卡古，伊巴在網上作出回應，堅決否認自是種族主義者。伊巴的曼聯舊隊友普巴亦發聲力撐：「Zlatan……種族主義者？他這麼愛我，要我數誰有可能是racist，他可會是最後一人。Come on，別開這樣的玩笑了！」

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