【意甲】意足總查伊巴歧視事件　若罪成停賽勢影響AC米蘭爭標路

撰文: 李榮康 最後更新日期: 2021-01-31 18:34

AC米蘭射手伊巴謙莫域早前於意大利盃大戰國際米蘭時,涉嫌種族歧視對手盧卡古,該名瑞典射手否認自己為種族主義者,並獲曼聯前隊友保羅普巴發聲力撐。不過,意大利傳媒指意國足總決定調查事件,若果裁定伊巴歧視罪成,或會以停賽10場作處。

上周二意大利盃8強上演「米蘭打吡」,兩隊上半場踢出火,盧卡古被侵犯後失去冷靜,其後伊巴謙莫域以「little donkey」稱呼盧卡古,又叫他「call your mother and go do your voodoo sxxx」。

盧卡古聞言十分激動,以「fxxx you and your wife」及「son of a bxxxh」還擊,半場時需要隊友及職員阻止下回更衣室。賽後兩人均被罰停賽一場,但僅限意盃賽事。

【足球】伊巴謙莫域否認種族歧視盧卡古 曼聯舊隊友護航

【伊巴舌戰盧卡古逐格睇,按圖看清事發經過】

+ 17 + 17 + 17

球證報告未提涉歧視字眼

據意大利傳媒報道,伊巴謙莫域有可能面臨更長的停賽處分。《Football Italia》指意國足總將就事件展開調查,會研究比賽片段及球證報告。《La Stampa》透露,若果伊巴歧視罪成,這名39歲瑞典射手或會被罰停賽10場。

據報,球證報告中未有提告「voodoo」相關字眼,意國足總決意調查伊巴這一句的用意及企圖,足總主席Gabriele Gravina於聲明中說:「球證已指出場上發生什麼事,現在會交由調查人員理解(伊巴謙莫域)被逐的原因,若無特別跡象表明具體事實,調查人員會採取認為適當的措施。」

延伸閱讀:【足球往事】昔日戰友反目成仇 伊巴曼聯時期嘲盧卡古出於好心?

伊巴謙莫域對博洛尼亞如常落場。(Getty Images)

伊巴謙莫域於日前作客博洛尼亞的意甲賽事如常出場,終助球隊贏2:1,助A米於聯賽以兩分領先國米,繼續排於意甲第一。如果伊巴被罰長期罰賽,勢必影響AC米蘭的爭標機會。

2020年再度效力AC米蘭的伊巴謙莫域,今季於各項比賽攻入16球,其中12球來自聯賽,為陣中神射手。

伊巴因涉嫌種族歧視盧卡古,面臨停賽10場。(Getty Images)

伊巴謙莫域精選金句:

+ 10 + 10 + 10

被指種族歧視盧卡古,伊巴在網上作出回應,堅決否認自是種族主義者。伊巴的曼聯舊隊友普巴亦發聲力撐:「Zlatan……種族主義者?他這麼愛我,要我數誰有可能是racist,他可會是最後一人。Come on,別開這樣的玩笑了!」

英超第21輪直播賽程(按圖放大):