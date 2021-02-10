足球熱話｜蘇格蘭球會攜手打破入場紀錄　書寫橫跨8年的感人故事

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-10 20:14

兩支蘇格蘭冠軍聯賽球隊恩華尼斯及赫斯今月底將再度交手，然而比賽未開始，兩軍已成為焦點，皆因比賽在閉門下，「入場觀眾」竟錄得新高。

新冠肺炎在世界各地肆虐，歐洲大部份聯賽都閉門上演，蘇冠也不例外。不過當地球隊恩華尼斯近日竟然公布，今年2月26日主場對赫斯的聯賽將創出「入場人數」新高。

恩華尼斯在官方網站上公布最新入場紀錄。（網站截圖）

這場賽事由當地電視台直播，球迷可以安坐家中免費睇波，但恩華尼斯仍然以發售「虛擬門票」的形式接受捐款。球迷有兩種選擇，分別是用5鎊「買飛」，或以10鎊購買附送球會主席簽名的「套票」。

「門票」在上周六開賣，購票系統一日內就錄得47,000人次到訪，結果恩華尼斯賣出7,820張飛，打破球會在2008年在蘇超鬥格拉斯哥流浪時創下的主場觀眾紀錄（7,753人）。

紀錄背後，竟是個感人的故事。

話說在2013年8月，恩華尼斯同樣在主場迎戰赫斯，可是當時赫斯遇上經濟困難，恩華尼斯管理層便決定伸出援手。該場賽事每有一位赫斯球迷入場，恩華尼斯就會向赫斯球迷組織捐出5鎊，結果籌得數以萬計的善款。

今年換轉恩華尼斯在疫情下出現財政問題，赫斯球迷主動向對方提出同樣的籌款方法「報恩」。此舉令恩華尼斯驚訝又感激。球會在聲明中向每一位捐款的球迷致謝，並特別提及赫斯球迷，「他們作出了很不可思義的支持，展示了足球界的團結。」

恩華尼斯跟赫斯在場上是競爭對手，場外卻選擇協助對方度過難關。（Getty Images）

值得一提，恩華尼斯的主場只可容納7,800名觀眾，比今次購票人數還要少20人，意味除非球會興建新球場或加建看台，否則這項紀錄將會永久留存下去。

同場加映，利物浦球星祖達登上世界第一的FIFA Ultimate Team陣容：

+ 5 + 5 + 5

巴西球員入球後脫褲引起兩軍毆鬥（按圖放大）：