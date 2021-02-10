足球熱話｜愛爾蘭前國腳客串門將神救致勝　遇一挑戰誓言不再守龍

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-10 15:52

英格蘭全國聯賽出現有趣畫面，諾士郡中場米高杜爾（Michael Doyle）在隊友被逐下臨危受命打龍，結果成功守住勝果，不過他賽後卻笑言今生不會再守龍。

英國時間昨晚（2月10日）舉行的英格蘭第五級別聯賽，由前列的諾士郡主場對下游杜根咸。

諾士郡雖然早早領先，正選門將史洛甘比（Sam Slocombe）上半場18分鐘卻被逐離場，而球隊竟然沒有後備守門員，司職中場的隊長米高杜爾唯有「做替工」把守最後一關，結果上演戲劇性一幕。

這位39歲前愛爾蘭國腳臨危受命的首個任務，便逼使對方射失12碼。直至完半場前米高杜爾再交出精彩表現，當時杜根咸球員左路傳中，經過一輪混戰，皮球跌在小禁區內，對方前鋒突破越位半單刀，米高杜爾果斷衝前封位，並用腳把來球擋走，驚險地化解危機。

米高杜爾完美撲救逐格睇：

最終這位「門神」踢到補時先失波，幫諾士郡在十人應戰下，以3：1獲勝。賽後當地傳媒給予米高杜爾10分滿分的評價，球迷更封他為「舒米高杜爾」；一眾諾士郡隊友亦把握機會「惡搞」，把德國鋼門紐亞的圖片換上米高杜爾的頭像。

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此子對所有「讚美」都照單全收，笑稱幸好自己小時候就打過愛爾蘭的蓋爾式足球（Gaelic football），一種手腳並用、類似欖球或美式足球的運動，「接波、撲波及手感。我的技巧都是這樣訓練出來的！」

米高杜爾又打趣道，他覺得守龍的最大挑戰其實是開龍門球，「我下半場不斷跟隊友說『開短』，因為雙腳根本唔聽使，已經踢不到長傳。我肯定不會再守龍。」