網球｜大坂直美化身少女漫畫主角　姊妹檔進佔兼稱霸漫畫界

生涯已贏得3座大滿貫冠軍的日本職業女網球手大坂直美，化身少女漫畫人物，以不同面貌成為更多女生學習的目標。 她在Instagram發文多謝自己與今次有份創作漫畫的姊姊沒有放棄熱愛的事物，即使是兒時被父母責備的看漫畫興趣。

日本少女漫畫《Nakayoshi》以網球女將大坂直美為原型的新漫畫人物，由今期開始在月刊中連載。

本身是漫畫和動漫迷的大坂直美在IG發文歡迎這個手持球拍、粉紅色頭髮的角色誕生。她的姊姊麻里（Mari）這次以監修身分參與創作這個漫畫人物。

網球女將大坂直美場內場外均個性突出，被視為新生代女生學習目標。（GettyImages）

網球故事被漫畫化 鼓勵熱愛便要堅持

正為下月復賽的澳洲網球公開賽備戰的大坂直美，在IG上載了以自己為原型的漫畫《アンライバルド NAOMI天下一》（Unrivaled NAOMI天下第一）封面，興奮表示：「從小父母便說我與姊姊看漫畫是浪費時間，哈哈！看誰盡用了那些知識，現在擁有自己的漫畫作品？」

23歲的她同時藉此鼓勵大家不要放棄：「當你有熱愛的事，便要堅持。我們準備好在漫畫界霸佔第一！」

大坂直美發文透露與姊姊兒時看漫畫，曾被父母責備浪費時間，現在自己堅持的故事卻被姊姊漫畫化。（截圖）

姊姊麻里喜愛漫畫兼精於畫畫，曾參與知名雜誌《GQ》的封面創作。（Instagram）

膚色曾被廣告「漂白」掀歧視風波

這已不是大坂第一次被漫畫化，去年泡麵品牌日清的廣告也將大坂設計成漫畫人物，當時由知名漫畫《網球王子》作者許斐剛設計角色，不過他將身為日本與海地混血兒的大坂膚色「漂白」，引起極大爭議，日清食品致歉並把廣告下架。

這次由姊姊麻里監修，把直美的古銅色膚色完全呈現，並頂着一頭粉紅色和紫色長捲髮，加上標誌性的太陽帽。故事以宇宙為舞台，描述性格開朗、可愛的直美如何向着天下第一的「太空網球手」夢想進發。

日清廣告將日本與海地混血兒大坂直美的膚色「漂白」，引起極大爭議。（網上圖片）

【認識大坂直美的姊姊麻里】：（按圖放大）

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同樣是姊妹聯手創作的作者上北姊妹（藝名：上北Futago），大讚直美是個非常優秀的網球手：「作為選手當然是很優秀，創作當中也加入她充滿人情味、關心社會的性格和行動，她做什麼都很有型呢！」

距離澳洲網球公開賽開賽只餘約一個月，WTA排名第3的大坂直美亦會參賽，澳網規定球手須於本月15日抵達墨爾本，隔離14天後才可到球場訓練。