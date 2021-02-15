【意甲】盧卡古千里走單騎交精彩助攻　創里程碑挑戰「世三」之名

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-15 17:16

「夏世三」是時候退位了？ 國際米蘭中鋒盧卡古（Romelu Lukaku）以27歲之齡，取得個人職業生涯第300個入球，此項成就已跟C朗拿度睇齊，有力代替皇家馬德里的夏薩特，成為當今「世界第三」球員。

國際米蘭昨晚深夜以3：1擊敗拉素，升上意甲榜首。

當中國米前鋒盧卡古獨力炮製球隊全部入球，此子上半場率先射入十二碼，近兩季在意甲主理10個極刑全部命中。

盧卡古個人梅開二度，助國米3：1輕取拉素。（Getty Images）

臨完半場前這位比利時射手禁區內勁射破網，加上下半場他上演「個人騷」，從半場線帶波狂奔約50碼，擺脫守衛後傳予隊友拿達路馬天尼斯撞入空門，結果被評為全場最佳球員。

盧卡古千里走單騎，做就隊友輕鬆破門逐格睇：（按圖放大）

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連同今場在內，盧卡古暫在今季意甲攻入16球、另加4個助攻。

這位前曼聯中鋒不止在射手榜上反先祖雲達斯球星C朗拿度（16入球3助攻），同時在今場比賽完成一個創舉——攻入職業生涯（球會及國家隊）的第300個入球。

圖看盧卡古300個入球如何分布，效力曼聯期間竟非最多產？

據外國傳媒報導，盧卡古在達成這個里程碑時只有27歲，跟C朗睇齊；而縱觀當今球壇，就只有巴塞隆拿射手美斯在25歲之齡已完成創舉，難道盧卡古才是當今「世界第三」？

強如拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基、馬德里體育會前鋒蘇亞雷斯，都要28歲才突破「300大關」；另一「神鋒」伊巴謙莫域寫下紀錄時則已31歲。

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