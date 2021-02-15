足球熱話｜曼聯名宿堅尼自打嘴巴玩IG　貼文反高潮兩日獲百萬追蹤

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球員時代已是話題人物的曼聯名宿堅尼，近日連開設Instagram個人帳戶都成為足球界焦點，這位昔日中場悍將在情人節出Post，引來球迷激烈討論。

一代曼聯鐵血隊長堅尼近年轉任評述員，在電視直播間不時批評保羅普巴等「紅魔」球員因沉迷社交網站而分心。不過這位曼聯名宿日前「自打嘴巴」，竟然在Instagram上開設個人帳户。

前曼聯隊長堅尼近年轉做講波佬，最近開設個人IG帳號。（Getty Images）

堅尼的IG「惡搞」味甚濃，他以自己小時候的可愛照片做頭像，跟場上兇狠的他形成強烈對比。而他的第一個貼文便上載了自己跟愛犬的合照，並寫道：「人類最好的朋友」，盡顯男人的浪漫。

這位前紅魔中場昨日情人節再「出招」，幽大家一默。他呼籲大家在情人節要向身邊人展示愛意，不過配圖卻令人意想不到：一張昔日他效力諾定咸森林時，跟韋斯咸球員史杜亞沙特（Stuart Slater）及比索（Ian Bishop）打架叉頸的相片，或者堅尼想說的是「打者愛也」？

這個貼文除了引來網民紛紛讚好，同屬「講波佬」的加歷查亦有留言，以4個「笑到喊」的表情符號回應；而阿仙奴名宿伊恩胡禮就讚堅尼出post「有一手」，並笑指對方「好難捉摸」。

堅尼世界級貼文一石擊起千重浪，即睇網民搞笑回應：

堅尼「加盟」IG成為體壇熱話，雖然他未有「追蹤」任何人，但開戶短短兩日就已獲過百萬人「追蹤」。

「追蹤者」除萬人迷碧咸等外國球星，香港首席桌球手傅家俊、香港羽毛球「一哥」伍家朗及港超理文中場顏樂楓等本地運動員也不例外。

同場加映：網民惡搞堅尼超奇怪慶祝姿勢，當事人睇完即黑面

重溫曼聯1999年三冠王功臣：（按圖放大）

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