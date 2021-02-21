荃灣行山路線｜上山賞青馬、汀九雙橋　把握黃昏入夜前拍攝靚景

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-02-21 15:02

小弟喜歡拍攝橋樑，橋樑給予我們交通上的方便外亦帶來時間的收窄及空間的擴充，小弟更感覺到它連繫了現實及夢想。 今次向大家介紹的拍攝地點是汀九引水道，汀九的引水道是大欖涌引水道的一部份，喜愛行山的人士會由荃灣港安醫院對面的元荃古道起點步行去汀九灣或更遠去清快塘，位於汀九灣一段的引水道可以觀看到汀九橋及青馬橋雙橋的風光。

點擊下圖看看汀九、青馬雙橋風光！👇👇👇

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要到訪汀九引水道最快的途徑是乘車於青山公路汀九段近帝景酒店下車，轉入汀逸路再沿車路向上步行40分鐘，引水道有多處地方觀賞到汀九及青馬橋，但有一處凸出的岩壁可把雙橋平均地濃縮在一幅16mm鏡頭的相片內，而冬季時節更可把日落及雙橋融合把畫面豐盛起來，在此處可看到青馬大橋從左至右橫跨馬灣海峽，而汀九橋則由左邊青馬大橋處向下伸延連接屯門公路，屯門公路則有數條行車天橋之字形地把畫面左至由穿梭，遇上晴天朗日美不勝收，入夜後公路的路燈及雙橋路燈亮起後更添繽紛。

從引水道穿林20分鐘到岩壁拍照

上述岩壁的位置是從引水道山邊的絲帶路穿林過約20分鐘便到達，從地圖上此路可前往石龍拱，但要注意路上的絲帶在入夜後並不明顯，拍攝完夜景下山時有機會行錯路，小弟於去年初冬時到訪汀九引水道拍攝，當時更試迷路要折返回原處再起步，又不幸地手機收不到訊號如入結界，足足花了一小時才脫困。

於黑夜在叢林中迷路尤如迷失在苦海之中，力尋明燈務求方向出路，恐懼、慌張、迷惘、失措令人感到無助，徘徊在失落邊緣，要靠毅力、信念才可逃出厄困，這令我想起一位朋友（化名何大姐）。

她早前婚姻失意面對人生重大打擊，生不如死好像與死亡非常接近，悲傷不堪要用工作來麻醉一切苦痛，何大姐自告奮勇幫公司去北京開展新業務，一去八年，一個毫無此類管理經驗的女人帶領當地一班大男人工作，更要去面對北京官僚、複雜人事關係及當地文化作風，如此龐大的壓力確使人吃不消，但憑何大姐勇悍的性格及無比的毅力找到了苦海明燈，把問題一一克服解決，後來公司業務上了軌道才回港；北京工作有苦亦有樂，在工餘時亦找到許多樂趣，何大姐更覓得情投意合的戀人共譜愛曲，展開人生新一頁，她向小弟敘述北京生活點滴時如沐春風，悠閒寫意，把迷惘及哀傷忘記得乾乾淨淨，小弟寫了以下詩句送給何大姐祝她倆永結同心、餘生在幸福中渡過。

遊子京城夢 作者 - 安東尼 春霧濃 朝露凝蕊花艷容 園林中 百花爭妍草青葱 舊胡同 樹影婆娑送隆冬 路迷濛 行人熙攘影重重 迎客松 風中翠枝舞擺動 京城楓 淡綠葉芽年底紅 情早種 前生配偶今相逢 心互通 相擁入睡早尋夢

▼同場加映，吊鐘花新春開花，大枕蓋上的賞花盛況▼

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：遊子行 — 汀九引水道】

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