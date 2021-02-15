衛奕信徑七段｜城門水塘主壩行到大埔元墩下　巧遇牛牛兼賞白千層

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-02-15 08:52

衛徑第七段從城門水塘主壩出發，繞水塘而行，並在大城石澗分岔口，上行經過城門標本林後，到鉛鑛坳下元墩下終點。 全程都是十分平坦易走的路線，初段在樹蔭下暢遊欣賞城門如鏡子平滑寧靜的水塘，途經半閒亭，有機會一睹水浸白千層的美景；後段走在柏油路上，可欣賞標本林中不同的植被狀況。 長度：10.2公里 時間：4小時

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衛奕信徑七段標距柱：W070 - W087

導賞點

在城門水塘主壩出發，不久會遇上與麥理浩徑上針山的第七段分岔口，而衛徑是反方向的小路，在路旁會發現城門緩跑徑的路標。小徑沿繞水塘走，由於沒有挑戰和難度，也頗為沉悶。

離開泥路後不久，便到達半閒亭。這裡原是城門大圍，有一條300多年歷史的舊村，是當時城門谷最大的村落。村後的山坡更是村民的風水林。郊野公園成立後，原村改為郊遊地點，並建有涼亭。1986年，中國園景學家遊覽城門時，提議將涼亭命名為「半閒亭」，並題下對聯「林壑春風聞鳥語，午蔭嘉樹秀清園」。

野餐地點附近有很多白千層，水退時可以走在平原上，欣賞白千層露出的氣根，很多時會有牛隻在此歇息；水漲時則可欣賞水塘著名水浸白千層的美景。這個地點在水塘的環抱之內，是新界難得的攝影地點，四季景致不同，而且各有特色，在任何時候都是郊遊好去處。

前行不久，見到路旁在石壆標示前往鉛礦坳。營地上有多條分岔路，分別通往大帽山和草山，請小心留意指示路牌。下元墩下便是這段的終點，由於要走在石堆中，因此徐徐下山時要留意腳步。

【城門水塘主壩風光】

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交通資料 起點：於荃灣兆和街乘搭專線小巴82號，在城門水塘總站下車，再步行約10分鐘便到達起點。 終點：下走至新屋家，乘搭專線小巴23K號或23S號至港鐵大埔墟站。

注意事項

在標距柱W073前行300米的分岔口，接回馬路向南可返回城門水塘主壩。

到達元墩下後，時間許可的話，還可以考慮多步行一小段第八段，途中經過半春園和敬羅家塾，並以大埔頭為終點。從第七段終點經碗窰到大埔頭，共5公里，約需2小時，除了碗窰到半春園一段有少許上山路段外，其餘都是平坦的小徑。

衛奕信徑在1996年啟用，今年是她的25周年，以下有其他衛徑路線介紹：

衛奕信徑六段｜九龍水塘起步至城門水塘 孖指徑山脊多梯級花氣力（W061 - W069）

衛奕信徑五段｜沙田坳至九龍水塘以落山為主 輕鬆欣賞沙田景色（W047-W060）

衛奕信徑四段｜登東洋山俯瞰西貢靚景 挑戰無盡石級艱苦上山（W032 - W046）

衛奕信徑三段｜油塘站行魔鬼山五桂山 感受城市中的郊野閒適風光（W019 - W031）

衛奕信徑二段｜陽明山莊經渣甸山行到鰂魚涌 歎維港兩岸海景（W009 - W018 ）

衛奕信徑一段｜行天梯登孖崗山超考腳力 再上紫羅蘭山落陽明山莊（W001-W008）

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▼同場加映，香港有「牛」字的山峰▼

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：衛奕信徑第七段：城門水塘＞元墩下】

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