馬鞍山行山路線｜經吊手岩登牛押山　上落山陡斜多沙石要小心

吊手岩是登馬鞍山其中一個方法，同時係多條險線匯合點，而吊手岩都有攀爬位，都是一條不想悶悶行樓梯，而比較有趣的山線。
▼同場加映，香港有「牛」字的山峰▼
路線：馬鞍山郊野公園＞吊手岩＞牛押山＞ 馬鞍山＞麥理浩徑＞馬鞍山村
難度：4星
長度：8.6公里
風景指數：4星
山勢高度：677米
隱世度：2星
全程需時：5小時
起步位置：馬鞍山郊野公園燒烤場
終點位置：馬鞍山村（或沿馬路步行落恆安）
帶水量：2升
電話服務：收到
山線特色：多條險線的匯合點、接近馬鞍山位置有芒草、能看見馬鞍山景色
▼▼由馬鞍山郊野公園燒烤場上吊手岩景色及路況▼▼
建議行山路線：
新港城中心集合，然後搭的士去馬鞍山郊野公園燒烤場，再向吊手岩出發，首先會不斷上樓梯，然後會到大平台，再進入山路，不斷向上走，會進入第二個大平台，然後會開始有少量攀爬，就會到達第一個景點，可作休息跟拍照。
然後接回山路再有小量攀爬，到達吊手岩位置（有繩），然後向前走約20分鐘，到達牛押山山頂（前走是馬尾脊等險線/右走是馬鞍山）。我們再向右轉向馬鞍山進發，左右兩旁都是崖邊，務必小心，約走30分鐘到達馬鞍山山頂，可作大休。
然後開始下山，都是十分斜的沙石路，務必小心。大約走40分鐘回到麥徑，可分別選擇回西貢或馬鞍山，如選馬鞍山，大約走20分鐘到達涼亭，然後從石梯路落馬鞍山村，搭村巴離開（或者沿馬路走45分鐘到達恆安邨）。
▼▼牛押山及馬鞍山一帶風景及路況▼▼
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今回心得：
1. 此路線屬於低級險線，遊玩時務必小心，須與有經驗人士同行
2. 吊手岩路上都有很多分支到達不同險線位置，請多看地圖，不要走錯路
3. 某幾段路線都沒有樹蔭
4. 下降馬鞍山是全段最難，務必小心
5. 請留意馬鞍山村村巴時間表
6. 出發前請務必理解行山資訊，帶備足夠飲料
路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）
睇片看清吊手岩、牛押山及馬鞍山行山路線：
另一條詳細路線介紹：高難度挑戰吊手岩登牛押山 再上大金鐘落昂平
不想上落那麼多，可以選擇行牛押山下的牛烏水塘：馬鞍山行山路線｜牛烏水塘宛如鬧市綠洲 烏溪沙起步兩小時內來回
同場加映，切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：
行山前先了解行山禮儀：
山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）
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建議放入背囊的行山裝備：
【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】