馬鞍山行山路線｜經吊手岩登牛押山　上落山陡斜多沙石要小心

撰文： 行山唔簡單 最後更新日期： 2021-02-13 08:14

吊手岩是登馬鞍山其中一個方法，同時係多條險線匯合點，而吊手岩都有攀爬位，都是一條不想悶悶行樓梯，而比較有趣的山線。

▼同場加映，香港有「牛」字的山峰▼

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路線：馬鞍山郊野公園＞吊手岩＞牛押山＞ 馬鞍山＞麥理浩徑＞馬鞍山村

難度：4星 長度：8.6公里 風景指數：4星 山勢高度：677米 隱世度：2星 全程需時：5小時 起步位置：馬鞍山郊野公園燒烤場 終點位置：馬鞍山村（或沿馬路步行落恆安） 帶水量：2升 電話服務：收到 山線特色：多條險線的匯合點、接近馬鞍山位置有芒草、能看見馬鞍山景色

▼▼由馬鞍山郊野公園燒烤場上吊手岩景色及路況▼▼

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建議行山路線：

新港城中心集合，然後搭的士去馬鞍山郊野公園燒烤場，再向吊手岩出發，首先會不斷上樓梯，然後會到大平台，再進入山路，不斷向上走，會進入第二個大平台，然後會開始有少量攀爬，就會到達第一個景點，可作休息跟拍照。

然後接回山路再有小量攀爬，到達吊手岩位置（有繩），然後向前走約20分鐘，到達牛押山山頂（前走是馬尾脊等險線/右走是馬鞍山）。我們再向右轉向馬鞍山進發，左右兩旁都是崖邊，務必小心，約走30分鐘到達馬鞍山山頂，可作大休。

然後開始下山，都是十分斜的沙石路，務必小心。大約走40分鐘回到麥徑，可分別選擇回西貢或馬鞍山，如選馬鞍山，大約走20分鐘到達涼亭，然後從石梯路落馬鞍山村，搭村巴離開（或者沿馬路走45分鐘到達恆安邨）。

▼▼牛押山及馬鞍山一帶風景及路況▼▼

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今回心得： 1. 此路線屬於低級險線，遊玩時務必小心，須與有經驗人士同行 2. 吊手岩路上都有很多分支到達不同險線位置，請多看地圖，不要走錯路 3. 某幾段路線都沒有樹蔭 4. 下降馬鞍山是全段最難，務必小心 5. 請留意馬鞍山村村巴時間表 6. 出發前請務必理解行山資訊，帶備足夠飲料

路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

睇片看清吊手岩、牛押山及馬鞍山行山路線：

另一條詳細路線介紹：高難度挑戰吊手岩登牛押山 再上大金鐘落昂平

不想上落那麼多，可以選擇行牛押山下的牛烏水塘：馬鞍山行山路線｜牛烏水塘宛如鬧市綠洲 烏溪沙起步兩小時內來回

同場加映，切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

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行山前先了解行山禮儀：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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建議放入背囊的行山裝備：

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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】