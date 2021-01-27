港超聯│前富力球員入稟追賠償　裁判官質疑富力理據　延至8月再訊

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-01-27 14:01

港超球會富力R&F的退賽風波至今尚未完全解決，9名球員早前就追討散班賠償入稟勞資審裁處，昨日（26日）終展開首場聆訊。

自富力於10月中退賽，部份球員雖已解約合約問題並到新東家落班，但雙方就賠償方案一直未達成共識。9名球員包括林恩許、羅拔圖、林樂勤、林柱機、勞烈斯、杜度、謝家榮、馮慶燁及葉嘉宇，早前入稟勞資審裁處向富力追討賠償。

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富力球員早前曾因合約及賠償問題到足總求助，跟足總總幹事袁文川會面。（資料圖片／袁志浩攝）

案件昨日首度聆訊，據球員及律師代表透露，富力以「違反合約精神」為由，拒絕向球員賠償。

不過此被審裁官李允中反駁，他指出合約其中一項關鍵性條文列明，若球會不再是足總任何聯賽的成員，球員即自動解約，並可獲支付餘下合約年期（8至24個月不等）的薪酬。被審裁官因此表示，難以明白富力反對球員追討賠償的理據。

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審裁官及後要求雙方提交其他陳述及證據，將案件押後至8月16日再訊。據了解，9名球員亦已向勞工處求助，後者正調查富力及其董事是否需因拒絕賠償而承擔刑事責任。

9名球員透過律師表示，對首次聆訊感到非常正面。而律師代表就稱，希望富力不要再逃避責任，並對球員勝訴充滿信心。

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