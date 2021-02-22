【意甲】米蘭打吡盧卡古KO伊巴謙莫域　反壓C朗拿度登射手榜首位

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-22 15:27

意甲AC米蘭跟國際米蘭昨（21日）晚上演「米蘭打吡」，盧卡古跟伊巴謙莫域兩名「仇人」又再見面，結果盧卡古又贏一仗，更疑似「出口術」暗寸對方。

賽前焦點已經落在雙方射手盧卡古跟伊巴謙莫域身上，兩人早前在意大利盃「舌戰」互相「問候」，一度爭執至頭頂頭，而伊巴事後更因涉嫌種族歧視而被調查。

【伊巴早前舌戰盧卡古逐格睇，按圖看清事發經過】

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不過今場兩位前鋒未有再「埋身肉搏」，國米靠拿達路馬天尼斯梅開二度領先，狀態火熱的盧卡古66分鐘再憑一己之力建功。此子在中圈攞波後長驅直進、高速壓入禁區，在3名守衛包圍下起左腳勁射近柱破網，幫國米鎖定3：0勝局。

伊巴跟盧卡古今場再次相遇，但未有再爆衝突。（Getty Images）

國際米蘭輕鬆射入三球，贏得米蘭打吡：（按圖放大）

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盧卡古入波後跑到角球旗附近「瘋狂慶祝」，一邊拍心口一邊向球場大嗌「Dio」，這在意大利文中可解作「上帝」。

外國傳媒普遍解讀是，伊巴重返米蘭之後曾經說過「米蘭沒有國王，只有上帝」，豪言自己就是新上帝，盧卡古此舉甚有向對方「挑機」的意味。不過，亦有意大利媒體認為，盧卡古說的是「Io」，意思是「我」，他向隊友及對手高呼「我才是最好的」。

盧卡古走向角球旗入球後激情慶祝。（Getty Images）

轉播商此時亦十分識做，鏡頭立即轉至伊巴身上，只見他無奈地點點頭，再拍了幾下手，相信是在鼓勵隊友；但有球迷就笑指，他或許是為盧卡古的入球而鼓掌。

伊巴拍手向盧卡古致敬？

Real Recognises Real. Big ups for Zlatan for recognising the quality of Menama Lukaku Bolingoli’s top class goal that sealed Inter’s stronghold on the Scudetto. #NotForEveryone pic.twitter.com/VLg1MjKHkN — THRAZpilicueta (@THRAZpilicueta) February 21, 2021

伊巴謙莫域寸爆金句，你記得幾多句？（按圖放大重溫）

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國米的大勝無疑助盧卡古向伊巴施展「下馬威」，兩人的「仇恨」在未來似乎仍會繼續帶來話題。而國米贏波後繼續坐穩榜首，拋離次席的AC米蘭4分；盧卡古亦以17個入球力壓C朗拿度（16球）重返射手榜首位。