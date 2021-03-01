西甲｜巴塞隆拿總部遭警搜查　前會長被捕　美斯欲離隊因他而起

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-01 21:24

巴塞隆拿去年2月爆出「巴塞門（BarcaGate）」醜聞，時任會長巴圖美奧（Josep Maria Bartomeu）被指以市價6倍聘用公關公司，抹黑包括美斯（Lionel Messi）、哥迪奧拿（Pep Guardiola）等球星及名宿。 巴圖美奧否認與事件有關，並在美斯的離隊風波後，在去年10月辭職。 加泰羅尼亞警方今日（1日）搜查巴塞隆拿在魯營的辦公室，並拘捕數人，媒體指當中包括巴圖美奧。

加泰羅尼亞警方透過社交網絡表示，其經濟罪行科「作出與巴塞隆拿足球會有關的行動，進入數個地點搜查」，並拘捕數人，但未有公開有關人士身份。

多個西班牙媒體則指出，傳出多宗醜聞的前會長巴圖美奧，其前顧問Jaume Masferrer、巴塞現任CEO瓜奧（Oscar Grau）及法務部部長邦迪（Roman Gomez Ponti）均被捕，他們涉嫌干犯「不公正行為、貪污及洗黑錢」。目前距離巴塞隆拿球會大選不足一周，2萬名巴塞會員將選出新任會長，候選人包括Victor Font、Joan Laporta及Toni Freia，有指Victor Font亦是巴圖美奧的抹黑對象。

巴圖美奧（左二）由2014年開始出任巴塞隆拿會長，至2020年爆出多宗醜聞及美斯離隊事件後，與董事局成員一同辭任。（Getty Images）

聘公關公司抹黑球員及家屬 分期付款避審查

巴圖美奧去年捲入「巴塞門」事件，2020年2月，西班牙媒體Cadena Ser爆出他聘用烏拉圭公關公司I3 Ventures，在社交網絡開設大量假帳戶，散布有關其「敵人」，尤其公開批評他的球員及球員家屬的負面消息，當中包括美斯及新任會長候選人之一的Victor Font，當時巴圖美奧及巴塞會方均表明，雖然與I3 Ventures有合作，但對於抹黑事件「毫不知情」。

到同年7月，西班牙《世界報》稱獲得文件顯示，巴圖美奧用巴塞的資金，向I3 Ventures支付「市價的6倍」作抹黑行動，他亦分開多期付款予I3，令金額數字剛好低於需要董事局審議的界限，讓巴圖美奧可將行動保密的同時，他個人亦從中獲利。

盛傳遭巴圖美奧聘人抹黑的巴塞球員及名宿（按圖放大）：

巴塞隆拿在2020年陷入亂局，除了場上成績差劣、在歐聯恥辱大敗、時任會長巴圖美奧捲入醜聞，同年8月，在球會極具地位的「球王」美斯公開表示希望離隊，巴塞隆拿方面表明，必需有球會願意支付7億歐元以啟動解約條款，美斯才可離隊，惟美斯一方稱其合約中有自由離隊的選擇。爭辯多時後，美斯最終留隊，明言「不會與生命中最重要的球會對簿公堂」。兩個月後，巴圖美奧與董事局成員集體辭職。

美斯與巴圖美奧之間的恩怨亦多，包括今年初就發生美斯合約外洩事件，美斯的代表律師已表明會針對巴圖美奧等人採取法律行動，有報道指，美斯一方相信巴圖美奧等巴塞前任及現任高層，是「唯一一批知道其合約內容的人」。

美斯離隊風波相關報道：

美斯要求離開巴塞隆拿 會方堅持執行合約至明年屆滿

美斯嚷離隊觸發巴塞球迷眾怒 示威促會長問責下台

美斯合約最後一年有一驚人細節 已通知巴塞將缺操

西甲出聲明支持巴塞隆拿 欲得球王需付7億歐元

美斯接受訪問表明留效巴塞 指家人同聲一哭

美斯的合約將於今季尾屆滿，外界均估計他將會離開戰績陷入低潮的巴塞隆拿；加上巴圖美奧被捕，及新冠肺炎疫情下財政困難，相信巴塞隆拿短期內難以走出困境。不過巴圖美奧被捕的消息一出，不少巴塞球迷均表示歡迎，更有球迷在網上論壇稱：「這消息比贏得三冠王更好！」