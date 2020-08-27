【西甲】美斯嚷離隊觸發巴塞球迷眾怒　示威促會長問責下台

一個四大皆空的球季，觸發「巴塞隆拿大地震」，先後「震走」領隊斯迪恩及體育總監艾比度，其後靈魂人物美斯心灰意懶，提出離隊要求。 一眾巴塞球迷一連兩日上街抗議，要求管理不善的會長巴杜美奧問責下台，希望美斯回心轉意。

巴塞隆拿先被死敵皇家馬德里反超前奪西甲錦標，及後於歐聯8強2：8慘敗拜仁慕尼黑出局，四大皆空結束今個球季。球隊隊長兼靈魂人物美斯曾經開腔指球隊需要改變，季後主帥斯迪恩及體育總監艾比賽相繼被炒。西班牙傳媒指朗奴高文上台後有意改革巴塞，清洗一眾老將，使美斯心灰意懶，決心離開。

巴塞隊友撐美斯向高層開火 名宿佩奧爾帶頭蘇亞雷斯和應

美斯感心死，離隊幾無轉圜餘地。（資料圖片／Getty Images）

球隊戰績欠佳，如今連核心美斯亦釀離隊，球迷忍無可忍，一連兩日走上街頭向巴塞高層表不滿。巴塞球迷面對一個又一個的亂局，認為會長巴杜美奧（Josep Bartomeu）需要為一切負責，問責下台。

巴塞球迷聚集在魯營球場外抗議，部分激進球迷更嘗試進入魯營球場內。街上示威的球迷除了對巴杜美奧表達不滿，亦希望以行動留住美斯。他們穿上美斯的球衣，更有球迷高舉「美斯在家留下來，巴塞隆拿我愛你」的板子。

巴塞球迷一連兩日上街抗議，部分更嘗試走進魯營球場內。（路透社）

【魯營，我要進來了！】

巴塞隆拿的一隊技術總監Ramon Planes早前開腔，巴塞依然希望建立一隊以美斯為重心的球隊，並以「婚姻」形容巴塞與美斯的關係。他說：「美斯是世界上最重要的球員，我們依然以美斯為組軍的核心，從而建立一支『長勝將軍』及史上最佳的球隊。美斯與巴塞的關係就像婚姻，對雙方同樣重要，我對未來感樂觀，將努力挽留美斯。」

另外，西班牙傳媒拍到美斯與蘇亞雷斯的座駕先後出現，當地記者指二人在周三晚上見面，「好兄弟」或會討論各自的前途。

巴塞球迷上街支持美斯：

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

美斯潛在新東家賠率：