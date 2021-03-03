足球熱話｜非洲有條維拉村　逾千死忠自組球迷會：夢想在主場瞓覺

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-03 17:10

英超阿士東維拉今季成績令人驚喜，然而遠在非洲加納的一條村落，當地雖然沒有球場，卻擁有上千名維拉球迷，每逢比賽日在村內高歌「遊行」，畫面令人嘖嘖稱奇。

維拉前年才重返英超，對上一個錦標已數到2001年的圖圖盃，對比起其餘地區的曼聯及利物浦，這家位於英格蘭中部的傳統大球會，人氣自然被比下去。

不過在距離維拉主場維拉公園近5000英里的非洲國家加納，當地中部阿散蒂地區（Ashanti Region）有一個名叫Juaben的村落，村中竟然有上千名維拉死忠球迷。

非洲加納有一條村落擁有接近上千名維拉球迷，成為熱話。（Twitter＠Ghana Lions AVFC）

非洲維拉球瘋狂又熱血，愛隊已融入他們日常生活：（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

這些球迷說得出每名維拉球員的名字，而每逢比賽日，他們都會身穿球衣在城內「遊行」。「I don't know Man U，I don't know Arsenal，I don't know Chelsea，I know Villa！（我不知道曼聯、阿仙奴、車路士，但我知道維拉！）」

他們手舞足蹈、激昂地高唱各式各樣的打氣歌，由朝早5點唱到夜晚；有人甚至在身體或臉畫上圖案為愛隊打氣，場面相當震撼。

I don't know Arsenal. I don't know Arsenal. I know Villa. I know Martinez. I know Watkins. pic.twitter.com/OvgcTN9cxH — Ghana Lions AVFC (@AvfcGhana) February 6, 2021

Lower lower Man City. Higher higher Villa. I don't know Man City. I know Villa pic.twitter.com/MrucuHSjCF — Ghana Lions AVFC (@AvfcGhana) January 19, 2021

區內最大球迷會 全因一名維拉名將

21歲村民Amando正是當區維拉球迷會「Ghana Lions」的創立人，他笑言村內原本充滿巴塞、曼聯等各大歐洲豪門的球迷，但都已通通「變節」，「因為我們所做的一切太神奇了。」

可是這仍未解開外界疑惑，究竟維拉有甚麼吸引他們？

Amando向傳媒解釋，指自己小時候從祖父口中聽說維拉的「豐功偉績」，因而着迷。他透露祖父經常提及一位球員，並形容為「神」（God），「祖父說真正的神只有一個，但足球界的神，一定是麥格夫（Paul McGrath）。」麥格夫是愛爾蘭前國腳，1989年從曼聯加盟維拉，這位守衛在效力7年期間更曾贏得「英格蘭球員先生」獎項。

麥格夫（右）是90年代維拉名將，曾奪得英格蘭球員先生。（Getty Images）

基亞利殊出錢助圓夢 球迷：要住在主場！

這條「非洲維拉村」的事跡已傳至英倫，Amando除了能夠跟偶像麥格夫視像通話，更有人發起網上眾籌，希望幫他們一嚐到維拉主場睇波的滋味，維拉隊長基亞利殊及中堅泰朗明斯亦有出一分力，捐錢助這班球迷達成夢想。

雖然在疫情下這趟旅程尚未成事，不過已教Amando十分期待，「若果我們有機會到維拉球場，我們一定不會住酒店！我們會在Holte End（維拉主場其中一個看台）睡覺，因為那裏才是我們的家。」

【同場加映】維拉隊長基亞利殊同周柏豪有幾似樣？自己睇啦！

+ 3 + 3 + 3

英超周中賽程（按圖放大）：