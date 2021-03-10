福原愛婚變︱日媒續追擊江宏傑　千萬婚戒竟是這樣哄回來

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-03-10 21:43

日本乒乓球前國手福原愛與丈夫江宏傑的婚變消息，演變為台灣、日本兩地傳媒大鬥法，日媒對來自台灣的「日本女婿」江宏傑尤其凶狠，今回焦點落在二人的結婚戒指身上。 公布大婚喜訊時，江宏傑形容福原愛手上的巨鑽婚戒是二人「愛的象徵」，怎料日媒揭發這枚珍貴的戒指，竟是江宏傑靠「出賣妻子」哄回來。

時間回撥到2016年9月21日，福原愛與江宏傑在東京全日空洲際酒店召開盛大記者招待會，正式公布二人結婚喜訊，並證實他們已分別在日本和台灣兩地登記結婚。身穿和服的福原愛和一身西裝的江宏傑，在記者會上展示由男方設計的婚戒，讓人感受到甜蜜之情。

當時江宏傑透露婚戒由他親自設計，因此是世上獨一無二的，並深情表示：「這是專門為福原愛設計，是根據我們生活模式而設，比直接買的還大，是全世界唯一一顆，代表小愛是我的唯一。」江其後解釋，在婚戒設計加入乒乓球和弧線的概念，象徵將兩人的共通點「乒乓球」融入婚戒之中。

沒有人意想得到，江宏傑口中地位猶如神聖信物一樣的戒指，原來是靠巧取豪奪得來。

江宏傑曾說過，這戒指「代表小愛是我的唯一」。（國際乒聯圖片）

【福原愛江宏傑，逝去感情如何留得住？】（按圖放大）

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被江宏傑親姊出賣

福原愛手上的巨鑽婚戒，足足有3.22卡，盛傳價值高達千萬台幣（約274萬港元），江宏傑對銀碼守口如瓶，僅稱「這是自己的滿滿心意」，沒有正面回答問題。二人那時候甜蜜放閃，令人艷羨不已，記者亦沒有追問下去。

惟近期頻頻爆出江宏傑負面新聞的的日本《週刊文春》雜誌宣稱，這枚神聖的「愛的象徵」其實是江宏傑親姊江恆亘以「免費曝光宣傳」為條件，擅自跟廠商交涉得來，她在未經福原愛同意下，單方面跟贊助商開出條件，提出只需贊助戒指，福原愛便會為品牌出任代言人，此事令福原愛十分困擾。

福原愛幸福曬婚戒 江宏傑親設計：代表小愛是我的唯一

【定情信物竟是福原愛被出賣罪證】（按圖放大）

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來自中國的婚戒品牌

堂堂日本「國民女兒」的婚戒，不是大家熟悉的C字頭或T字頭名牌貨，而是相當陌生的名字——「Bloves」。根據百度百科資料，該公司為中外合資的婚戒訂制品牌，總公司設在深圳，代言人包括著名藝人吳尊，該公司網頁上，特別為福原愛和江宏傑設有示範案例。

《週刊文春》報道指出，二人2016年公布婚訊時，日本媒體宣稱婚戒價格為3000萬日圓，由江宏傑用信用卡購入。惟台灣乒乓球界相關人士爆料稱，「婚戒實際上不是江宏傑買的，是江恆亘跟Bloves交涉，說『會幫忙宣傳所以希望婚戒可以當成禮物。』」

福原愛和江宏傑2016年結婚，至今已4年半，二人在Bloves官網的宣傳照和頁面仍在，如此長時間成為對方的代言人，令本身有各大品牌贊助商的福原愛「相當困擾」。

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女尊男卑收入相差37倍

福原愛曾經高踞乒乓球女單世界排名第四，接連在2012、2016兩屆奧運會團體賽為日本贏得銀牌和銅牌，即使2018年引退，自小已在日本成名的她，依然在當地工作不斷。相反，丈夫江宏傑只是個男單最高世界排名47位的球手，無論名氣與實力均與另一半相差甚遠，因此日本乒乓球界並不認同二人戀情，甚至傳出日本乒乓球協會向小愛下達「禁婚令」的消息。

2016年兩人結婚時，日媒爆出日本乒乓球協會不同意兩人結婚，認為這是一段「格差婚」，認為雙方的名氣、地位以及收入太過懸殊，門不當戶不對。據指二人的收入足足相差達37倍，可是福原愛當時戀愛大過天，一於少理。兩人從體壇退役後轉戰娛樂圈，在中國真人騷節目瘋狂放閃還上演「夫妻對打」戲碼，江宏傑憑節目人氣急升，但外界並未改變他「夫憑妻貴」的看法。

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