福原愛疑似出軌高大男起底　細5歲早稻田師弟　年薪千萬白領精英

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-03-11 18:21

福原愛、江宏傑婚變內幕愈揭愈多，兩個主角都是公眾人物，與女方把臂同遊兼上酒店房密會的高大男子，始終在大眾視線範圍外。日本《女性Seven》雜誌率先揭秘，公開他的身份。

福原愛事件相關新聞停不了，新一個周末又到，兩大八卦雜誌《女性Seven》和《週刊文春》繼續各出奇謀，出書之前先在網上引爆新一波秘聞。

《女性Seven》揭開與福原愛同赴酒店再回家過夜高大男子A先生的神秘面紗——根據認識該男子消息人士透露，A先生較福原愛年輕，在貴族私校中學畢業後，入讀早稻田大學，換言之，他是福原愛的早稻田學弟。

《女性SEVEN》的55張福原愛密會照片流出。（Twitter）

日本傳媒曝福原愛與男子酒店過夜：

細福原愛5年 年薪千萬日圓精英白領

福原愛2007年報讀早稻田大學運動科學系，由於當年專注乒乓球事業，她在2010年肄業。A先生據指現年27歲，較福原愛年輕5年，因此二人在大學年代未有任何交集。日媒形容高大的A先生外形俊朗，神似棒球巨星大谷翔平，消息指A先生在學生年代已是受女生歡迎的類型，大學年代曾到北美流浪旅行。

A先生外文能力出眾，加上行動力強，畢業後在一間大型貿易公司上班，未到30歲年薪已超過1500萬日圓（約107萬港元）。作為精英上班族，工作十分繁忙並需要經常到外地出差，新冠疫情令他工作量大減，出社會工作以來首次度過「平靜的日子」。

【福原愛新歡起底】（按圖放大）

6、7年前認識 今年初再接觸

《女性Seven》早前連續兩日跟蹤二人在橫濱街頭把臂同遊並拍下多張照片，相中的福原愛猶如小鳥依人，一臉幸福。女主角接受該雜誌訪問，談到跟A先生的關係時，再次重申「那不是出軌」：「過去幾年都很難過，回到日本後我的神經繃緊，他在不同方面支持我。」

福原愛透露，「6至7年前，我在一個認識的人主辦的晚宴中認識了一個男人。當時我並未為意，主人是朋友的朋友，我在想：『好吧，我去』。」自此之後，她說二人沒有再見面，直到今年初回到日本，「當事情堆疊如山，我精神上有點支持不住，突然想起他找過我。」

新一期《女性Seven》雜誌爆出福原愛身邊神秘男子身份和她的訪問。（《女性Seven》網頁）

【重溫5年前：福原愛江宏傑世紀婚禮】（按圖放大）

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「他只是個親密朋友」

當被問到為何要跟對方在酒店和回家過夜，福原愛承認，「我的確在酒店過夜，但有兩間房，我們並非同處一室。我們在同一間房出入，純粹因為他替我拿行李到我的房間。」至於她的家則為獨立屋，「有很多房間。」

如今回想，她為自己的輕率行為感到後悔，她解釋，「現在所有商店晚上8時已關門，我想在第二朝到橫濱逛逛，所以才逼他陪我去……」言語之間，福原愛對A先生盡顯維護之情，惟隨即又劃清界線，「他只是我其中一個親密好友，我毫無社會經驗，十分無知，因此向他請教成立公司的事情，並得到支持。我們的關係真的只是這樣。」

即使福原愛再三否認婚外情，她依偎在高大威猛小師弟身邊的甜美笑容，怎樣也掩飾不了，顯而易見地，與江宏傑婚姻不愉快之下，年輕的A先生進入了她的心。

【福原愛江宏傑，逝去感情如何留得住？】（按圖放大）

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新一期《週刊文春》廣告，亦大爆福原愛事件內幕。（《週刊文春》網頁）

福原愛的自白：幸福只是假象

今年1月福原愛成立一間事務所，自己當上社長，並各合作夥伴A先生尋求意見。最初二人在福原愛住所傾公事，後來福原愛想外出散心，「出外比賽以外，我從未試過到橫濱玩，我想去橫濱，叫他帶我到唐人街。我怕乘火車會感染新冠肺炎，所以決定乘他的車前往。」她表示，「今次事件源於我想散心之下作出輕率行動，我為廣大支持我的人士帶來不便感到抱歉。」

她更爆料稱，「或許表面上我看來生活美滿得像滿月，但其實連新月也不是……」

另一八卦雜誌《週刊文春》亦繼續拿江宏傑的負面新聞大造文章，力數男方拿一對兒女來作為威脅福原愛回台灣的「人質」。

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