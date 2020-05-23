行山鞋︱HOKA ONE ONE的設計玄機　厚底外必要知的功能︱體物寫志

每一種設計跟配置都有特定用途，不可能純粹是款式之別。 隨着HOKA ONE ONE與Engineered Garments等聯乘的成功，漸漸走出運動層面，成為潮流新寵，更多人接觸這個法國品牌，卻停留在「HOKA梗係山鞋啦」的認知。今次挑選4款最易入手的HOKA ONE ONE，即使是「最主流」的款式，其實已經各有特色。

4款HOKA ONE ONE鞋款特性，按圖放大：

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分享一次近日的不快經歷。話說我跟朋友買跑鞋，問及一家商店的店員：「同是HOKA ONE ONE的出品，Bondi 6跟Carbon X有什麼分別？」店員竟然回答：「其實每對都差不多，就只有款不同。」

什麼？

當時我跟朋友都感覺詫然，單憑款式設計的個人觀感買物當然合理，但每個設計跟配置都有其用途，尤其是講求功能的跑鞋和山鞋，針對不同路況、距離、速度等，都有特定設計。

簡評即使是「最主流」的款式，其實設計已經各有特色。（網上圖片）

Speedgoat 4 適合：長距離越野跑、輕裝行山 重量：306克 前掌厚度：28毫米 後跟厚度：32毫米 掌跟差：5毫米

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以越野跑鞋起家的HOKA ONE ONE，論性能，Speedgoat絕對數一數二，出色的抓地與緩震平衡，令這個由超馬高手Karl Meltzer參與設計的系列，至今已推出到第4代，依然大有捧場客。另外一提，Speedgoat這個名字本身就是Meltzer的綽號。

Speedgoat 4與上一代的設計風格大致相同，但調整了一些細節，例如有山系用家認為上一代的鞋頭太窄，長時間運動後肌肉膨脹，鞋子變相較窄，於是品牌改了鞋面、鞋舌等結構和材質，同時維持後跟32毫米的厚底，貫徹品牌超強緩震的特色，設計亦更舒適。

Vibram外底5毫米的坑道，使用了「多層階梯式」的結構設計，可以提高上下坡時的防滑性能，適合中長距離越野跑或輕裝行山。總之，絕對不是「只有款不同」囉。

Sky Kaha GTX 適合：徒步、長距離行山 重量：508克 前掌厚度：27毫米 後跟厚度：33毫米 掌跟差：6毫米

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選擇鞋子要考慮實際用途，若路程極長，甚至要負重，擁有腳腕支撐還是「百利無害」。或許是這個原因，HOKA ONE ONE近年反其道而行，積極開發新一代的高筒登山鞋，包括Sky Kaha GTX。

單看外觀，或會以為Sky Kaha GTX是第二代的Tor Ultra，但其實它被列入專屬的Sky系列，在傳統的保護性能和品牌必須的緩衝要求外，亦十分輕巧，雖是外型笨重的高筒鞋，但只重508克。

物料方面，採用Rubberized Foam中底、Vibram Megagrip外底和eVent防水薄膜，是品牌最高級別的緩衝配置，防滑及防水性能俱佳。推出以來大受山界歡迎，亦獲日本潮流界追捧，上得山也可襯衫出街。

Clifton 6 適合：路跑 重量：204克 前掌厚度：25毫米 後跟厚度：30毫米 掌跟差：5毫米

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不是說不能穿Clifton 6「行山」，尤其香港不少郊遊徑都鋪設成水泥路，如果路程以水泥路為主，路跑配置的Clifton 6也是足夠的，千萬別誤解「HOKA就一定可以上山」，因為單憑鞋子前後掌的耐磨部件，Clifton 6的防滑性能絕不足夠應付崎嶇不平的沙石地貌。

從「跑步」性能認識的Clifton 6，全掌EVA中底與內置TPU支撐板的結構，日常著用的話，緩震性能絕對足夠，也適長距離「養腳跑」。唯鞋子的靈活度稍遜，未必可以應付追速度的比賽。認清自己的需要，選擇適合的鞋款從來都重要。

Carbon X 適合：路跑 重量：204克 前掌厚度：25毫米 後跟厚度：30毫米 掌跟差：5毫米

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另一款「HOKA不一定可以上山」的證明，Carbon X是HOKA ONE ONE一款「碳纖維板跑鞋」，以增加前向推力。去年推出時，品牌曾經舉辦一場《Project Carbon X 100公里比賽》，邀請世界各地高手穿上參賽，本來目標是打破100公里比賽世界紀錄。雖然未能成功，但刷新了50英里（約80.47公里）世界紀錄，可見它是一款純粹超長距離跑步的快鞋。

而且它採用的柔軟透薄鞋面物料、Profly X中底和品牌聞名的Meta-Rocker弧形輪廓等等，保護性能和抓地力都明顯不是上山的配置。買鞋之前，如果店員未能為大家清晰解說，惟有自己先做功課吧。

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