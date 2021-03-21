足球熱話｜海地為爭奧運入場券去到幾盡？　十人照開賽原來有苦衷

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-21 00:17

根據足球賽例，最少7人便可作賽，但通常球隊無論如何都會湊夠11人才出戰。 不過世事就是有例外。海地角逐中北美洲及加勒比海區東京奧運外圍賽，開賽時竟然只得十人應戰，其中正選門將更不在陣，只能臨時拉佚找人「頂檔」，背後原來跟「這件事」有關。

中北美洲及加勒比海區（CONCACAF）奧運外圍賽在墨西哥的瓜達拉哈拉（Guadalajara）上演，列強爭奪東京奧運入場券。B組賽事由海地對洪都拉斯，結果海地以0：3落敗。

奧運延期一年，爭奪入場券依然困難，但即使只得一絲希望，都不能放棄。海地今仗卻發生十分罕見的「意外」，開賽時竟然只得十人應戰，缺少的更是最重要的門將！

無龍門點算好？根據在場記者指，海地只好找來右閘球員串演門將，原本的正選門將在約上半場30分鐘返回球場，海地終於齊腳出戰。

海地找來右閘串演門將，結果在上半場連失兩球。（影片截圖）

海地十人應戰究竟所謂何事？據報部分海地職球員未能及時接受新冠病毒測試，到開賽前依然未有結果，所以只能十人「頂硬上」，海地就在這段時間兩度失守；戰至上半場中段，球隊終於取得球員的陰性證明，立即換入正選門將，以「夫添」與洪都拉斯交手。

即使正選門將及後歸位，依然無法阻止海地失第3球。（影片截圖）

海地沒有正選門將下失的頭兩球：

⚽️ ¡Gol de @FenafuthOrg! 🇭🇳 ¡Edwin Rodriguez se queda solo frente al arquero y amplía la ventaja! | #CMOQ pic.twitter.com/tQEskfA924 — Concacaf (@Concacaf) March 19, 2021

根據海地傳媒《Le Nouvelliste》報道，海地政局不穩，墨西哥拒絕向部分海地球員發簽證，導致他們需要分批前赴墨西哥，所以錯過病毒測試的時間。

海地首戰3球不敵洪都拉斯，及後仍有兩場分組賽的機會，將與加拿大及薩爾瓦多爭奪小組出線權。

海地（紅衫）開賽只能派出十人應戰，原來又與新冠病毒測試有關。（Twitter截圖）

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