足球熱話│保加利亞前國腳發惡打人　球證雞咁腳逃生網民突破盲點

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-18 13:11

保加利亞聯賽一名球證被數名球員跟職員追打，幸敏捷身手助他「逃過一劫」，過程全被場邊鏡頭紀錄下來。

英超球證雖屢有誤判，卻往往因此而受球迷在網上霸凌。其中一位著名裁判甸恩，早前就曾收到球迷向他及家人發出死亡恐嚇，一度自行要求「停賽」。

英超球證甸恩曾作出爭議判決，被球迷向他及家人發出死亡恐嚇。（Getty Images）

前保加利亞國腳狠摑球證

然而在保加利亞第四級別聯賽發生更暴力的一幕，過程全被鏡頭拍下。當時球證在中圈附近警告一名球員，但敵方球員似乎不滿球證未有「畀牌」，十分激動地上前理論，更兩度出動「如來神掌」推向球證。

據外國媒體報導，這位「襲擊者」是前保加利亞國腳卡拉茲諾夫（Kaloyan Karadzhinov），2005至2006年間曾代表家鄉上陣兩次。

此時球證已心知不妙，一邊快速向後退，一邊在衫袋中找出黃牌。雖然球證結果向卡拉茲諾夫出示黃牌，卻未有令球員冷靜下來，反激得該隊隊長「紮紮跳」，後者先指住球證破口大罵，再拍走拿在球證手中的黃牌。

保加利亞球證被瘋狂追打，超狼狽畫面逐格睇：（按圖放大）

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比賽中斷 球證落荒而逃

場面一發不可收拾，卡拉茲諾夫再突然跳向前以右手擊向球證頭部，雖然球證反應快成功避開，但卡拉茲諾夫隨即「補中」，嚇得球證拔足狂奔。另一隊球員欲上前阻止不果，球證立刻跑向場邊，並在其他工作人員的「保護」下吹雞，宣布腰斬這場只踢了21分鐘的賽事。

不過鬧劇尚未結束，球證原先想返入更衣室再離開，回頭卻發現「群情洶湧」。有球隊職員嘗試把放在場邊的皮球大力踢向球證，球證見勢色不對，作出可能是他人生中最明智的決定——選擇向近角球旗方向逃去，再轉入附近的停車場直接離開，過程相當狼狽。

卡拉茲諾夫（Kaloyan Karadzhinov）曾代表保加利亞國家隊上陣兩次。（Getty Images）

影片曝光後在社交網站上瘋傳，有外國網民狠批涉事球員，直言不應容忍任何暴力行為，應將相關球員禁賽。

不過，更多球迷都抱「食花生」的態度，恥笑保加利亞聯賽猶如街邊業餘比賽。對於球證憑着敏捷身手「避過一劫」，有網民就突破盲點：「看來球證比職業球員（實際上應為半職業）更fit及年輕。」

球證被球員追打全紀錄：

同場加映：「臥底」球證護空門逐格睇：（按圖放大）

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土耳其聯賽極恐怖飛天穿頭腿犯規逐格睇：（按圖放大）