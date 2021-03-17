足球熱話｜土超現地獄級攔截　傷者慘縫7針　網民：堪比摔角選手

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-17 15:55

一山還有一山高，「殺人王」尼祖迪莊的穿心腿不再是足壇最兇狠「攔截」，土耳其聯賽最近出現更恐怖的畫面，受害者「破相」在所難免。

2010年世界盃決賽，荷蘭國腳尼祖迪莊向西班牙中場沙比阿朗素使出「穿心腿」的一幕，球迷們都記憶猶新。大家對於「殺人王」的絕技無不驚訝，然而一個年代過去，想不到新世代在這方面仍可「長江後流推前浪」。

極恐怖飛天穿頭腿犯規逐格睇：（按圖放大）

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在過去的周末，土耳其超級足球聯賽就出現一記極恐怖的犯規，排在榜尾的丹尼斯尼士邦（Denizlispor）越級挑戰中上游的加濟安泰普（Gaziantep FK）。

下半場僅開始5分鐘，當時加濟安泰普在中場組織攻勢，球員大腳長傳分邊至右路，丹尼斯尼士邦守將奧斯迪美亞（Ozer Ozdemir）解圍心切，跳高度空將腳伸至頭肩水平，希望把皮球控低，卻完全沒有將敵軍翼鋒摩里斯（Junior Morais）「放在眼內」。

受傷的摩里斯事後在場邊接受治理。（Twitter@Gaziantep FK）

結果這個動作變成「穿頭腿」，狠狠地踢中摩里斯的右臉，這位無辜的受害者隨即失去平衡「垂直式」倒地。曾經是土耳其小國腳的奧斯迪美亞雖然已經立刻舉手示意「認衰仔」，但由於動作太過「兇殘」，仍被球證直接出示紅牌驅逐離場。

踢中人的奧斯迪美亞最終被逐。（Twitter@Gaziantep FK）

倒地的摩里斯一度「苦苦掙扎」，幸在救護人員治理後仍能自行步出球場，「新殺人王」奧斯迪美亞亦有走上前道歉及慰問。

據外國傳媒報道，摩里斯事後在傷口縫了足足7針，有網民就笑言經此一役，原來尼祖迪莊「算不上甚麼」；也有人直接把動作跟WWE（美國職業摔角）相比。

Özer Özdemir of Denizlispor was sent off for this challenge on Sunday.



Don’t think he can have too many complaints 😬 pic.twitter.com/zE7L3P2rA6 — GoalScorer Challenge (@GoalscorerC) March 16, 2021

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