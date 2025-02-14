亞冬運｜韓國冰王子車俊煥完美表現奪金　坂本花織失手金彩然封后

亞洲冬季運動會（亞冬運）男子花式溜冰大戰，金牌大熱的日本選手鍵山優真在最後的自由滑失手，最終由韓國「新冰王子」車俊煥奪金，創下歷史。童星出身的車俊煥，外貌也再一次成為焦點。

女子花式溜冰方面，同樣由韓國選手奪金，金彩然擊敗失誤連連的「女王」坂本花織獲勝。



車俊煥出戰亞冬運短節目。（Getty Images）

男子花式溜冰在短節目過後，鍵山優真以103.81分排第一，車俊煥則以94.09分排第二，中國的戴大衛82.89分排第三。作為2022年北京冬奧銀牌的鍵山領先次名9分之下，自被視為冠軍大熱。

來到決勝負的自由滑，車俊煥只在一次後內點冰三周跳接後外三周跳落地時有小失誤，技術分達到99.02分、內容分88.58分，未被扣分，自由滑總分187.6分，連同短節目，總分281.69分，當時已坐銀望金，一切還看壓軸登場的鍵山優真。

車俊煥在自由滑發揮水準。（路透社）

未料鍵山優真第一個動作已失手，後內點冰四周跳時落地失誤要以手支撐，下一個後內四周跳雖順利完成，但緊接的勾手四周跳落地時坐倒地上、其後三周半跳亦失敗，結果他技術分僅85.87分、內容分85.08分、扣2分之下，得168.95分，連短節目總分272.76，跌落第二名獲銀牌。

鍵山優真在自由滑失誤連連，最終失落金牌。（Getty Images）

這也意味車俊煥成功奪金，成為韓國史上首位在亞冬運奪得花滑金牌的男子選手，由於這面獎牌屬亞運金牌，也代表他得以免除至少一年半的強制兵役，但仍需完成數周的基本軍事訓練及後續社會服務。今次也是車俊煥繼2023年奪得韓國首面男子花滑世錦賽獎牌（銀牌）後，再一次為韓國男子花式溜冰締造歷史。

車俊煥成為韓國史上首位在亞冬運奪金的男子花式溜冰選手。（Getty Images）

現年23歲的車俊煥是童星出身，兒時已接拍許多廣告及拍攝劇集，他7歲時學習花式溜冰是為了獲得更多技能去擴闊戲路，同時也學習芭蕾舞、小提琴、跆拳道、鋼琴，未料在溜冰方面極具天賦，15歲已成為韓國全國冠軍，16歲首次出戰冬奧，2022年在四大洲錦標賽奪金、2023年再獲世錦賽銀牌。

一如其他韓國頂尖運動員，他近年仍有參演不少著名韓國綜藝節目，包括《Running Man》、《劉Quiz》、也曾在《兩天一夜》中大騷舞技，早年也曾登上韓國《蒙面歌王》施展唱功，相信退役後仍會回歸藝能界。車俊煥也是韓國女星宋智孝的多年粉絲，他在2018年即16歲時擔任《SBS演藝大賞》頒獎嘉賓，就曾向當時在台下的宋智孝「表白」，惹得比他年長20歲的宋智孝回應說：「俊煥啊，稍微年紀再大一點就好了，我們下次見吧。」

落敗的鍵山優真雖然坦承自己的表現不佳，但就透露自己正在調整表演內容，「我不怕嘗試，相信到世界錦標賽時會獲得回報的。」

金彩然奪得女子花滑金牌。（Getty Images）

除了車俊煥外，亞冬運女子花式溜冰也由韓國選手金彩然擊敗日本名將坂本花織奪金，令韓國包辦男、女花滑金牌。作為三屆世界冠軍的坂本花織與鍵山優真一樣出現不少犯錯，一次後內點冰三周跳時跌倒、加上勾手三周跳落地失誤，自由滑只得136.87分，距她個人最佳紀錄相差近20分，她最終總分得211.9，不敵獲219.44分的金彩然，屈居銀牌。

全彩然封后，也令韓國繼上屆（2017）亞冬運由崔多彬封后之後，再獲女子花滑金牌。

日本冰上女王坂本花織失誤不少，失落金牌。（路透社）

坂本花織坦承自己在自由滑後半段不夠專注、也認為自己狀態不佳，「我要為世錦賽好好調整、希望不留遺憾。我知道自己在什麼地方出錯了，我不會過份怪責自己，但會以正面心態應對。我訓練的時候表現也不好，令我比賽時不夠自信。」

金彩然雖然是去年世錦賽銅牌得主，但她對於奪金感到意外，「她（坂本花織）是很出色的選手，我沒有預期過自己的分數能超越她，但當然，我也很想贏，能在亞運的舞台擊敗她，是一個很高的榮譽、對我來說也很有意義。」