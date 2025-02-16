港島徑行山｜第3段貝璐道繞田灣山至灣仔峽　山徑易走賞水塘靚景

於貝璐道進入香港仔郊野公園，繞高252米的田灣山而過，到香港仔水塘道為終點。全段沒有太大的起伏上落，而且走在林蔭內，也很輕鬆易走。站在田灣山西南和東面的山腰處，更可一睹香港仔避風塘和深灣的景致。



標距柱：H026 - H037

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導賞點

初段沿貝璐道與薑花澗並排上行，貝璐道以殖民時代第18任港督貝璐爵士命名。道上保留了較多的本土樹木和較自然的環境，豐富的植物品種為動物提供了較為多樣化的選擇。見到涼亭後轉右，踏上通往田灣山山腰的小徑。站在山腰上，可以縱觀整個避風塘和鴨脷洲的面貌，看著來往和停泊的小艇，想像漁民昔日繁盛的海上生活。小徑盡頭接走香港仔水塘道乘接下段的金夫人馳馬徑。

河溪（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

「鴨巴甸」是英國於1841年佔領香港後，為記念外交部大臣鴨巴甸勳爵而給予香港仔的名稱。日佔時期香港仔被易名為「元香港」，及後戰事結束，香港仔終能回復它舊日親切的稱呼。「香港仔」並非單純是地圖上的一個坐標，還代表了時代的變遷。早數個世代前集體的回憶就憑藉這個名字流傳至今，提醒我們香港仔是香港歷史的發源地。

二十年代，港島只靠一條直徑10寸的水管把食水由大潭水塘引到西區和南區。後來因為人口上升，引致水源不足，英政府便在1929年10月30日正式動工興建香港仔上水塘，並收購了大成紙廠的私人水塘，改建成今天的香港仔下水塘。香港仔上下水塘在1931年12月竣工之後，大大改善了中西區和南區的供水情況。

交通資料

起點：

• 從各區乘搭公共交通公具至香港仔市中心，如城巴7號（於中環交易廣場上車）、76號（於銅鑼灣摩頓台上車）、專線小巴4A號、4C號（於銅鑼灣景隆街上車）、4B號（於灣仔修頓遊樂場上車）等，在崇文街站下車後步行往貝璐道，沿路上行，約30分鐘到起步點。



終點：

沿香港仔水塘道上走至灣仔峽道站，乘搭城巴15號（至中環市區）或15B號*（至港鐵天后站）。

*只於星期日及公眾假期行駛



香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：港島徑第三段：貝璐道＞灣仔峽】

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