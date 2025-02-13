公路單車亞錦賽｜葉漢文男子青年個人公路賽奪冠　黃金寶後第一人

泰國舉行的2025年亞洲公路單車錦標賽，港隊繼首個比賽日奪得男女混合團體計時賽銅牌後，小將葉漢文周四（13日）在男子青年組個人公路賽奪冠，是繼香港一代車神黃金寶後的第一人。



葉漢文手執香港區旗，站上頒獎台最高處。（中國香港單車總會提供）

黃金寶後香港第一人

港隊今場派出葉漢文、李恩浩、李盷俊及鍾兆剛四將出戰男子青年個人公路賽，葉漢文以2小時40分17秒奪冠，足足較伊朗及泰國對手快3秒。

他是繼「亞洲車神」黃金寶後，港隊時隔34年再有車手在此賽事封王。李恩浩、李盷俊及鍾兆剛，則分別以10、19及24名完賽。

葉漢文在泰國為港隊贏下睽違34年的冠軍。（泰國單車總會）

葉漢文所屬車隊SHKP Supernova Cycling Team恭喜他獲得佳績，並貼出他童年踩單車時照片，「讓一切變得有可能！繼續努力呀肥仔Daniel」。

葉漢文今次奪冠，創下單車港隊近34年紀錄。（中國香港單車總會提供）

葉漢文曾是體重90公斤的「肥仔」，不過之後刻苦訓練，去年被西班牙車隊Team Kern Pharma/Finisher選中，成為可前往該地受訓的8位U23車手之一。今年稍後，他將再前往西班牙接受訓練。