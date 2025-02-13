亞冬運｜港隊男子冰壺四強負韓國 硬撼中國衝擊史上首面獎牌
撰文：趙子晉
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亞洲冬季運動會至今舉行9屆，香港隊仍未曾踏上頒獎台。今屆首度出戰的男子冰壺隊，在資格賽以8：5力克哈薩克，史上首次殺入4強，惜以2：13不敵韓國隊，將與中國隊爭銅牌，衝擊香港隊史上第一面亞冬運獎牌。
亞冬運︱冰球男子港隊不敵金牌大熱哈薩克 八強止步完成今屆賽事
香港隊今屆首度參加亞冬運的冰壺項目，由張卓華﹑鄭政楠﹑鍾卓熙﹑馬致立﹑甄浩天組成香港男子冰壺隊，小組賽僅負中國隊，以小組次名出線，在資格賽與哈薩克爭奪四強席位。
完成頭五局，香港隊以4：5稍為落後，港隊最後三局發力，接連「零封」對手並拿下4分，結果以8：5力克哈薩克，首度打入4強，惟以2：13吞敗，銅牌戰遇上以1分之差飲恨的中國隊，力爭史上首面亞冬運獎牌。
自1986年在日本札幌舉行的首屆亞冬運，港隊至今9屆仍未曾取得任何獎牌，男子冰壺隊依然有望締造歷史。
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