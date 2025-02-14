歐協聯｜安東尼外借貝迪斯再建功作客挫真特　離開曼聯三場兩入球

3場2入球，是安東尼離開曼聯後的成績單，在冬季轉會窗以借將身份轉投貝迪斯，周四（13日）深夜披甲出戰歐洲協會聯賽32強，這名巴西翼鋒再有貢獻，禁區外切入大位起腳開紀錄，助球隊作客以3：0擊敗真特。「我在貝迪斯十分開心」，安東尼賽後說道。



在阿莫林麾下不被重用的安東尼，冬季轉會窗被外借至貝迪斯，離開奧脫福首戰即交入球，連續兩場西甲獲得最佳球員，一洗頹風。

安東尼代表貝迪斯出戰歐協聯。（Getty Images）

貝迪斯在歐協聯32強與真特爭晉級，首回合先作客比利時，安東尼與盧施素﹑伊斯高等正選披甲。貝迪斯上半場不乏攻勢，5次中目標埋門未能打開缺口，直至換邊初段，安東尼右路切入大位，禁區外左腳熨射遠柱收死對方門將，下半場2分鐘打開紀錄。安東尼在下半場中段成功截走真特的後場傳送，隨即傳給伊斯高再助攻巴卡林（Cedric Bakambu）建功，加上艾迪米拿（Sergi Altimira）84分鐘錦上添花，貝迪斯首回合作客贏3：0。

安東尼為貝迪斯打開紀錄。（Getty Images）

離開曼聯後，安東尼表現脫胎換骨，為貝迪斯上陣3場，兩場西甲當選最佳球員，貢獻2入球，已經超越上半季在曼聯的入球，今仗的入球亦是安東尼自2023年3月再度歐戰建功。有趣的是，安東尼上次正是攻破貝迪斯的大門。

「我在貝迪斯十分高興，這一點我非常肯定。」安東尼賽後受訪時說道，這名巴西翼鋒慶祝時指着球衣上的貝迪斯會徽，一切盡在不言中，「我跟隨心中所想而選擇貝迪斯，我享受在這裏的一切，今場勝仗獻給無限量支持我們的球迷。」