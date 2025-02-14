亞冬運｜周五晚閉幕　冰壺甄浩天香港任持旗手　港隊創歷史佳績

在哈爾濱舉行的亞洲冬季運動會，周五（14日）晚將舉行閉幕禮，香港冰壺代表甄浩天將擔任香港代表團持旗手。



甄浩天（中）將以持旗手身份代表香港出席亞冬運閉幕禮。（港協暨奧委會提供）

香港男子冰壺代表隊，周五早上出戰銅牌賽，雖然不敵中國無緣獎牌，但仍以第4名創下港隊史上最佳成績。成員之一的甄浩天，會在周五晚舉行的閉幕禮為香港出任持旗手。

金詠晞在高山滑雪女子回轉獲第13。（港協暨奧委會提供）

港隊今屆在亞冬運雖然沒有獎牌進帳，不過也獲得歷屆最好成績，冰壺除在男子賽闖入銅牌戰，在混雙也獲得第5名；高山滑雪中，港將翁孝全在男子回轉獲總成績第10名，創下港隊在國際綜合項目運動會的最佳成績，金詠晞在女子回轉獲第13、金和霖排14；男子冰球隊則晉身8強。

港隊在短道速滑男子5000米接力排第6。（港協暨奧委會提供）

短道速滑方面，林靜欣在女子500米排名13、1000米排名11、1500米排12；郭子峰也在男子1000米獲第8名，1500米則有朱定文獲第12名；港隊也在男子5000米接力排第6。