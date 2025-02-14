亞冬運｜菲律賓的冰上奇蹟　男子冰壺成軍僅兩年連挫中韓奪金

位處熱帶地區的菲律賓，似乎與冬季運動毫無關係。在哈爾濱舉行的亞洲冬季運動會（亞冬運），菲律賓男子冰壺隊接連爆出冷門，連挫中國﹑韓國奪金，摘下菲國史上首面亞冬運獎牌。

菲律賓的冰壺童話，從一名以減肥為目標的商人，一個天馬行空的奧運夢說起。



1988年於卡加利冬季奧運，熱帶國家牙買加獲得雪橇的參賽資格，他們的熱血奮鬥史被翻拍成為電影《Cool Runnings》。熱帶國家在冬季運動創一片天，類似的故事發生在菲律賓身上。

（新華社）

馬克普菲斯特（Marc Pfister）﹑安尼高普菲斯特（Enrico Pfister）與賀拿（Christian Haller）各有冰壺背景，他們曾經代表瑞士南征北討，出戰世界錦標賽等賽事，當中賀拿更是世青賽的獎牌得主。每個運動員都有個奧運夢，他們也一樣，但以瑞士一個歐洲國家爭取冬奧資格難度甚大。

普菲斯特兄弟與賀拿的母親同樣是菲律賓人，他們共同創立了「菲律賓冰壺隊」，但這個名目只停留在群組的名字，名大於實，冬奧夢同時逐漸消逝。每隊冰壺隊至少需要四人，「菲律賓冰壺隊」尚欠一人，直至2023年，改變劇情的角色出現了。

費爾。（新華社）

費爾（Alan Frei），一名年過40﹑經營網上性玩具商店的商人，出售自己大部分的股份，踏上第二人生。費爾身高173厘米﹑體重逾220磅，他以減肥為目標而做運動，但費爾需要一些額外的動力，他決定展開「從肥胖到奧運」（From Obese to Olympics）的旅程，目標正是2026年的米蘭冬季奧運。

做奧運代表談何容易，一名律師朋友建議費爾玩越野滑雪，卻發現自己在滑雪毫無天份，費爾這個天馬行空的奧運夢，傳到賀拿耳中，賀拿隨即邀請對方，因為費爾與他們一樣，母親亦擁有菲律賓籍，「我可以玩冰壺，為何還要滑雪？」

對冰壺零概念的費爾坐言起行，從商人變成運動員，費爾下不少苦功，早上訓練專門操練體能，下午與專業教練練習冰壺。經過7個月的密集式訓練後，費爾與菲律賓冰壺隊的隊友在捷克布拉格公開賽上演「地標戰」，結果摘亞而回。

米蘭冬奧的冰壺資格，只得10個名額，其中一個落在東道主意大利手上，其他國家透過2024及2025年的世界錦標賽爭逐其中7席，但菲律賓並沒有世錦賽資格，只可憑資格賽爭入冬奧，而打入資格賽必取得泛洲際冰壺錦標賽A組才可參賽。雖然菲律賓在2023年的泛洲際錦標賽未能升級，幸好菲國在上年10月的同一賽事順利奪冠升班，至少取得資格賽的入場券。

（新華社）

菲律賓今屆首度出戰亞冬運的男子冰壺項目，在小組賽僅負韓國，以次名晉級，資格賽以10：4力克日本隊打入四強，面對東道主中國隊，菲律賓以7：6險勝再下一城，晉身決賽，篤定獲得該國亞冬運的首面獎牌。

菲律賓在決賽再鬥韓國隊，戰畢6局後，雙方打成3：3，菲國最後兩局連取1分，同時「零封」對手，結果以5：3取勝，爆冷贏得亞冬運的男子冰壺金牌。不足兩年時間，費爾從一張白紙到亞冬運金牌，「這完全是瘋狂的，我們一直以獎牌為目標，如今竟然拿下金牌」。

這面亞冬運金牌只是中途站，而非終點，雖未能助菲律賓鎖定任何資格，但至少證明努力沒有白費。菲律賓的冰上奇蹟能否延續下去，豈看明年的米蘭冬奧。