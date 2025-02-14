黃竹坑工廈跑鞋山鞋開倉　HOKA行山鞋特價　Diadora跑鞋最平$200

秋冬過去，春夏將至，又來到戶外運動品牌的開倉季節。在黃竹坑工廈有跑鞋及山鞋開倉，品牌包括由越野跑天王「K神」Kílian Jornet創立的NNormal以及深受港人喜愛的HOKA。開倉有NNormal Kjerag 1.0、Tomir 1.0的跑山鞋，還見到HOKA Anacapa Breeze低筒行山鞋，這3款鞋都配上Vibram Megagrip大底，相信有不俗的抗滑能力，正合春季行山所需。同場還有很多路跑鞋，例如意大利品牌Diadora的運動鞋低至200元一對。喜歡赤足鞋的朋友，今次開倉有多款Vivobarefoot的低筒及高筒鞋。



在黃竹坑工廈的戶外用品開倉。

這次戶外運動開倉由2月13日至15日，在黃竹坑工廈的樓上單位舉行。記者在2月13日到訪，發現這次開倉以跑鞋及山鞋為主，如果最近想買鞋的朋友值得留意。

開倉有兩款NNormal的跑山鞋，分別是Kjerag 1.0及Tomir 1.0，看現場的鞋盒數量，目測有很多貨。NNormal在2022年誕生的品牌，由「K神」Kílian Jornet跟西班牙品牌Camper合作推出。NNormal的山鞋輕盈全能，還配上聞名山界的Vibram Megagrip大底，在濕滑路面亦提供到不錯的抓地力。

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開倉亦有少量HOKA的山鞋及跑鞋，包括Anacapa Breeze低筒行山鞋及Clifton L Athletics跑鞋。Anacapa Breeze低筒行山鞋亦有Vibram Megagrip大底。如果想買山鞋，可以留意NNormal及HOKA的鞋，但開倉可能沒有大家想像中那麼便宜。

如果買平價跑鞋，開倉有意大利品牌Diadora，最平200元有交易。這次開倉包括赤足鞋品牌Vivobarefoot，有低筒鞋，有高筒的行山鞋。今次開倉的產品大部分是鞋，有少量Fjallraven的大背囊，還有一些運動襪、男裝內褲等。

開倉詳情

開倉地點：香港仔黃竹坑黃竹坑道65號志昌行中心3樓B室

開倉日期：13/02至15/02

開倉時間：【13、14/02】上午11時至晚上7時、【15/02】上午11時至下午5時

付款方式：現金及信用卡

請自備購物袋

開倉的其他非鞋類產品。

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