羽毛球團體亞錦賽｜李卓耀不敵亞青冠軍　港隊8強反負中國隊出局

亞洲羽毛球混合團體錦標賽，香港隊以小組次名出線後，8強硬撼中國隊，港隊混雙的鄧俊文／吳芷柔先開紀錄，領先場數1：0，惜李卓耀在男單戰中失利，港隊最終反負2：3出局。



香港隊在亞洲羽毛球混合團體錦標賽B組錄得一勝一負，印尼最後一場擊敗馬來西亞，港隊以小組次名晉級，8強挑戰中國隊。港隊今仗派出李卓耀﹑混雙的鄧俊文／吳芷柔﹑「楊楊配」楊雅婷／楊霈霖等出戰，中國隊以復出的陳雨菲領軍，陣容中多是較年輕或世界排名較低的球手。

港隊首戰由「鄧吳配」應戰，這對港隊混雙組合未遇太大壓力，直落兩局21：10及21：15先拔頭籌。女單的馬子雪緊接登場，挑戰陳雨菲，畢竟兩人實力差距有距離，馬子雪連輸7：21及8：21，場數追成1：1。

港隊首場混雙派出鄧俊文／吳芷柔旗開得勝。（Getty Images）

緊接的男單，由李卓耀對18歲的胡哲安，胡哲安目前世界排名182，是2023年的亞洲青年羽毛球錦標賽男單冠軍；李卓耀的世界排名（21）較對手高161名之多，第一局21：17獲勝，但第二局7：21大比數落敗，胡哲安追成1：1。到決勝局，胡哲安以21：18再贏一局，港隊在這局失利後，晉級形勢已大受打擊。

楊雅婷、楊霈霖一度為港隊追平場數。（Getty Images）

第4場的女雙賽事，世界排名13的港隊組合楊雅婷／楊霈霖對排名52的坑姝良／王汀戈，首局16：21先失，但即連贏兩局21：18，令港隊在場數再追成2：2，進入最後決勝的男雙交戰。港隊的羅卓謙／楊盛才對中國的陳旭君／黃荻，亦以12：21、15：21落敗，場數2：3不敵中國，8強止步。

混雙：鄧俊文／吳芷柔 2：0 李泓毅／鮑驪婧

女單：馬子雪 0：2 陳雨菲

男單：李卓耀 1：2 胡哲安

女雙：楊雅婷／楊霈霖 2：1 坑姝良／王汀戈

男雙：羅卓謙／楊盛才 0：2 陳旭君／黃荻

