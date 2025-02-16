西甲｜皇馬十人應戰遭奧沙辛拿逼和　比寧咸一句話被逐指球證聽錯

西甲第24輪，榜首的皇家馬德里作客中上游的奧沙辛拿，主將比寧咸卻在39分鐘被逐，皇馬最終1：1賽和對手，今周巴塞隆拿若贏波，就能追至同分。

比寧咸的紅牌，皇馬及他本人的解釋是源自「語言障礙」。



比寧咸在對奧沙辛拿時正選上陣。（路透社）

奧沙辛拿對皇馬的賽事踢到39分鐘，皇馬正憑基利安麥巴比在15分鐘的入球領先1：0，當時奧沙辛拿開出罰球，但皮球太深直出底線，成為皇馬的龍門球。此時比寧咸跑向球證蒙迪路，一邊說話一邊攤開雙手，似是有所不滿，皇馬隊長莫迪歷也同時向蒙迪路球證說話。

莫迪歷轉身離開後，比寧咸繼續指手劃腳向蒙迪路球證投訴，然後蒙迪路球證突然鳴笛、舉手示意暫停，再走向比寧咸，直接向他出示紅牌驅逐，比寧咸叉腰顯得一臉無奈，最後離開球場。皇馬十人應戰下，在58分鐘更輸十二碼，被對手的布迪米亞射入追成1：1，最終只得1分，今周隨時被巴塞追平分數。

比寧咸紅牌的原因是什麼？似乎是一句說話肇禍——球證蒙迪路被拍到事後向莫迪歷說，「他向我說Fxxk You」。

比寧咸遭直接出示紅牌。（路透社）

不過比寧咸和皇馬方面有另一解釋，比寧咸在賽後訪問中表示：「我不想重覆自己說了什麼，但比較像Fxxk或Fxxk Off。我想告訴大家，我不想讓球隊陷入十人應戰的處境的，如果翻看影片，就會看到情況跟（球證）報告紀錄的不一樣，希望（西班牙）足協能考慮這一點。」他指，「Fxxk Off」的意思更像「Oh my god（我的天）」。

「我沒有侮辱任何人，我這句話也不是向球證說的，我是向自己說的。這是因為球證不理解，他犯了明顯的錯誤。」

皇馬官網也發長文，引述比寧咸解釋：「作為英格蘭球員，會這樣說話自然不過，我來自不同的國家，當我在球場上、尤其向自己說話時，用英文用語也很自然，也許我之後應嘗試用西班牙文。」他坦承自己去年因常向球證表達意見受罰是應得，「但今天我沒有走近球證也沒有侮辱他。」他最後強調，球員在場上有情緒很正常，「這個用語我由16、17歲開始已經常用了。」

比寧咸過往也曾多次因場上言論惹來麻煩。（路透社）

賽後，皇馬主帥安察洛堤也在談論「Fxxk you」和「Fxxk off」的分別：「球證沒有正確地理解英語，比寧咸說Fxxk off不是Fxxk you，翻譯是錯誤的，實際意思是『別跟我開玩笑』，這並不具侮辱性。」

根據劍橋字典，Fxxk off的意思一般是粗暴地叫談話對像離開、或是粗暴地表達不快。

目前情況下，比寧咸需在2月23日主場對基朗拿時停賽，西班牙媒體報道指，西甲賽會和西班牙足協在未來幾日會審視這宗事件。