英超｜三笘薰對車路士世界波背後　特種訓練煉出驚人爆發力

日本球星三笘薰在英超對車路士一役中，射入技驚四座的世界波，助白禮頓主場以3：0大勝。這記獲各方讚賞的金球是如何煉成的？



先回顧這記金球：27分鐘，白禮頓門將維貝魯根（Bart Verbruggen）從後場大腳長傳，皮球越過防線斬到禁區頂附近，速度較快的三笘薰早一步到達落點，惟車路士中堅杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）緊緊跟在身邊，長傳還是從後方過頭而來，這球絕不容易處理。

三笘薰高速跑動之中還能控得如此精準，難怪讓車路士中堅杜利奧查洛巴也失去重心。（Getty Images）

只見三笘薰輕輕跳起一控，皮球竟穩穩地「黐」在腳邊，讓快步回防的杜利奧查洛巴也失去重心。此時三笘薰立即撥向大位加速，憑藉爆發力壓過查洛巴，燙射至死角破網，連串動作一氣呵成。

隊友韋碧克大讚他這次控球美妙得像是慢動作一樣，名宿加歷查為天空體育擔任評述時更驚嘆：「看起來就像美斯一樣，我很少這麼形容。」他甚至在下半場再補充：「我愈想愈喜歡，這是我見過最精彩入球之一。」

加歷查對三笘薰這記入球驚嘆不已，更指像球王美斯。（Getty Images）

美斯在2018世界盃對尼日利亞時，曾有一次被認為是最能突顯出他技術的入球。當時美斯接應長傳突破防線，也是在幾乎沒有減速下控定，再變速擺脫對手射入。

白禮頓主帥靴施拿（Fabian Hürzeler）賽後也大讚三笘薰精彩演出：「那很特別，真的不是能經常見到的畫面。」

三笘薰控球前還是九十度仰望以確認長傳落點。（微博圖片）

驚人爆發力的秘密

相信不少球迷都知道，三笘薰的大學畢業論文是研究「一對一過人」，闡述如何通過假動作欺騙對方重心。同時三笘薰瞬間爆發十分出色，是他過人武器之一，也讓他今次能擺脫杜利奧查洛巴起腳破網。

2023年7月，日本電視台（NTV）曾拍攝三笘薰如何鍛煉身體。首先，即使體能訓練沒有身體碰撞，他也會帶上牙套；他解釋是為了用盡全力，不然太用力咬緊牙關對牙齒不太好。

三笘薰連體能訓練也會戴上牙套。（Youtube截圖）

開始訓練前，教練會跟三笘薰分析比賽影片，研究他的腿部動作，又將6公斤的壺鈴壓在他腹上慢慢呼吸，以核心肌群來訓練三笘薰的軀幹穩定性。

他提到體能訓練有兩大方向，主要目的是「增強身體機能」，所有動作加起來一共有300至400種，光是拍攝當日便訓練了40個動作，包括單腳臀橋、瑜伽球、負重引體上升等。

三笘薰提到一共有300至400種訓練動作。（Youtube截圖）

節目主持人田邊大智與三笘薰同齡，兩人中學時曾是足球隊隊友，但田邊只嘗試其中一個伸展動作，便已叫苦連天。如此刻苦訓練，便是三笘薰擁有驚人爆發力的秘密。

刻苦的體能訓練強化三笘薰多處肌肉，讓他具有出色爆發力、變速和轉向能力等。（Youtube截圖）

「三球王」季初曾沉寂一段時間，不過近期狀態回勇，近6場各項賽事錄4入球1助攻，包括上周日對車路士的足總盃賽事時便射入一球，助白禮頓一周內雙殺藍軍。值得一提是，當時他在禁區以心口控波稍遠，但先門將一步出腳將皮球送入網中，也正是爆發力的體現。