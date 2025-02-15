英超｜阿仙奴作客李斯特城 後備奇兵尾段連入兩球取勝
撰文：陳智深
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英超周六早場賽事，阿仙奴作客李斯特城，憑藉後備上陣的奇兵米基爾馬連奴尾段梅開二度，全取3分，暫時追至僅落後榜首利物浦。
李斯特城全場基本上完美執行防守策略，惟戰至81分鐘，客軍先由後備上陣的米基爾馬連奴頂入打破悶局，6分鐘後馬連奴再接應杜沙特助攻梅開二度奠勝。
李斯特城正選陣容：
30 靴文臣
2 占士祖斯甸、3 菲斯、5 卡利比奧高利、16 域陀基斯甸臣
14 卜比列特、6 尼迪迪、11 艾簡奴斯、24 保巴卡尼蘇馬爾、18 佐敦阿休
9 占美華迪
阿仙奴正選陣容：
22 大衛拉耶
12 祖利安添巴、2 威廉沙列巴、6 加比爾馬加希斯、49 利維斯史基利
8 馬田奧迪加特、5 湯馬士柏迪、41 迪格蘭賴斯
53 尼華尼利、19 李安度杜沙特、30 史達寧
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