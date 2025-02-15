公路單車亞錦賽｜李思穎出戰女子精英公路賽 主車群激戰中摘銅
撰文：陳旭暉
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泰國舉行的2025年亞洲公路單車錦標賽進入尾聲，港將李思穎在重頭戲之一的女子精英組公路賽摘銅，為港隊再添一面獎牌。
港隊今戰派出4位車手參戰，包括李思穎、梁穎儀、楊倩玉及梁寶儀。這場全長105.7公里的賽事，主車群戰況十分激烈，最後衝線時有24位車手同錄2小時43分5秒。
最終李思穎排第3名得銅牌，是繼首個比賽日的混合團體計時賽後，再次站上頒獎台。梁穎儀、楊倩玉及梁寶儀則分別排15、26及30名。此外，張履檾出戰女子U23公路賽，以2小時43分17秒排14名衝線。
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