英超︱莫耶斯重返愛華頓極速超越曼聯　上任後拖肥得分更勝利物浦

莫耶斯（David Moyes）近年的領軍功力，毋庸懷疑，對上5年為韋斯咸寫下的戰績已說明一切。即使如此，今年1月重返再次陷入護級旋渦的愛華頓，為球隊帶來的正面改變速度，還是快得讓人意想不到。



今季愛華頓頭19場英超只贏出3場，跟對上3季一樣，徘徊在護級邊緣苦苦掙扎，莫耶斯1月11日才重掌拖肥糖，一個月內已拿下4場勝仗，不止輕鬆逃離護級區，甚至已超越舊東家曼聯，升上第13位。



愛華頓擊敗水晶宮後，聯賽排名暫時超越曼聯升上第13位。（路透社）

莫耶斯「歸位」愛華頓即脫胎換骨

愛華頓自從安察洛堤離隊接掌皇馬後，已經連續第四季陷入護級戰，今季續由戴治（Sean Dyche）領軍下，英超開季4連敗、頭19仗僅得3勝8和8負，以17分排第16位，距離降班區只有一分之隔。危機中球隊辭退戴治，邀得上季尾與韋斯咸分道揚鑣的莫耶斯回巢救亡。

莫耶斯「歸位」後，愛華頓立即脫胎換骨，即使首仗0：1不敵前列的阿士東維拉，從球隊整體表現到個別球員鬥志上已明顯看到分別，之後接連擊敗熱刺、白禮頓和李斯特城取得英超三連勝，足總盃不敵般尼茅夫出局，無阻之後在打吡戰面對今季長處榜首的利物浦時勇悍發揮，補時末段追成2：2搶回一分。

莫耶斯重返愛華頓短時間內球隊脫胎換骨。（路透社）

上任後拖肥糖得分較更勝利物浦

周六作客2：1擊敗水晶宮後，愛華頓以30分升上第13位，超越周日需作客熱刺的曼聯。莫耶斯重返愛華頓後，領軍在英超4勝1和1負，豪取13分，與阿仙奴並列自1月15日至今獲得最多分數球隊，仍排榜首的利物浦以10分排在兩隊之後。

戴治花上半季才獲3場勝仗，莫耶斯6場波已贏4場，愛華頓一下子已跟降班區拉開13分差距，勇勢如能持續到，不止很快便可護級成功，到季尾甚至有機會挑戰聯賽榜上半版。

莫耶斯為愛華頓重新注入充滿熱血鬥志的英式足球魂。（路透社）

踢法簡單直接重注熱血

莫耶斯昔日帶領曼聯時，曾被恥笑只懂高Q大棍的英式踢法，跟費格遜年代紅魔鬼的主攻戰術風格截然不同。偏偏愛華頓還是最適合這種簡單直接的踢法，莫耶斯上任後先以雙防中、4人防線先鞏固後防，然後多以長傳尋找1.93米高的比圖以及工兵型進攻中場杜哥利（Abdoulaye Doucouré），衝擊對手防線。

戰術風格之外，莫耶斯亦為愛華頓重新注入傳統英式足球的熱血和鬥志，戰術與心理兩者結合，愛華頓在他麾下極速脫胎換骨，英國廣播公司（BBC）的評論稱「就連最樂觀的愛華頓支持者，也意料不到莫耶斯能領軍復甦如此之快」。

莫耶斯重返愛華頓，上任後拖肥得分更勝利物浦。（路透社）

莫耶斯：當機會來臨的時候就要把握

他在領隊生涯初期曾在2002至2013年間帶領愛華頓11年，之後經歷過在曼聯的失敗，轉戰西班牙帶領皇家蘇斯達、重回英超接掌新特蘭也是失意。直到再之後二度率領韋斯咸，領軍功力再上層樓，或許他依然不適合帶豪門球會，像愛華頓這樣不介意踢法粗糙的中型班球隊就是他的拿手好戲。

領軍擊敗水晶宮後，莫耶斯稱：「愛華頓曾經歷一段困難時期，我確信如今已是黑暗隧道盡頭，重現光明。」當被問到如何幫助愛華頓極速大逆轉，莫耶斯是這樣說的：「我不知道什麼秘方，有時候在足球世界，你會獲得機會，當機會來臨的時候就要好好把握。」

這番話無論是針對他本人的經歷，以至一班愛華頓球員都適用，他讚揚現時「球迷和球員較更加團結」，指出「這絕對是一間在球迷支持下發光發亮的球會，希望我們可以再次獲得他們全力支持。」