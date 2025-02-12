英超｜曼聯傳再裁員近200人勢挫士氣　瘋狂慳錢卻填不了易帥開支

The Athletics以及多間英國傳媒報道，曼聯在新班主拉傑夫（Jim Ratcliffe）帶領下繼續「諗縮數」，計劃裁員約100至200人，以幫補一隊支出。

紅魔鬼陷財困已非一天半日之事，去年在拉傑夫麾下便多次傳出大刀闊斧削減開支舉動，然而今次再度向員工「埋手」，或再挫球會士氣。



報道指拉傑夫打算再裁員以削減曼聯開支。（Getty Images）

財困下連費Sir也被炒

曼聯過去3年虧損達3億英鎊，在英超利潤和可持續發展規則（Profitability and Sustainability Rules，PSRs）下舉步維艱，去年7月在拉傑夫帶領下，已先將球會1150名員工中的250人解僱，預計每年可節省1000萬英鎊開支。

之後拉傑夫繼續幫曼聯縮數，10月向傳奇領隊費格遜（Alex Ferguson）「開刀」，後者季尾後將不再擔任曼聯的全球大使，曼聯每年可節省超過200萬英鎊，當時引來不少名宿及球迷反對。

曼聯為縮數，去年決定向費格遜「開刀」。（Getty Images）

想盡辦法縮數 支出遠不如炒領隊

除此之外，曼聯更連每年一度的聖誕派對也取消，預計可慳減25萬英鎊支出，之後隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）提議以個人名義支付，讓球會上下歡度聖誕，卻仍遭高層拒絕。Tribuna引述The Athletics報道指，管理層拒絕的理由是球會最近正值裁員時期，不適合慶祝。

拉傑夫想盡辦法縮減開支，慳慳埋埋卻遠不及去年11月辭退坦赫格時的違約金。曼聯在11月的帳目表顯示，解僱坦赫格及其團隊，包括之後擔任看守領隊的雲尼斯達萊，合共須支付1040萬英鎊賠償金。而聘請新帥阿莫林（Ruben Amorim）及他麾下五名助手，合計則花費1100萬英鎊，兩者加起來是2140萬英鎊，足可支付費Sir人工至少10年。

教練團隊一連串解僱及任命，曼聯支出2140萬英鎊。（Getty Images）

計劃進一步裁員 士氣勢再受挫

然而去年11月任命新帥阿莫林後，球隊表現一直未見起色，目前在聯賽繼續排第13位，早前他更聲稱麾下這支紅魔鬼是「史上最差曼聯」。PSRs限制下，曼聯在剛過去的冬季轉會市場未能大展拳腳，僅以2500萬鎊簽入丹麥後衛多古（Patrick Dorgu），幸好成功將拉舒福特、安東尼等高薪球員外借，借用球員願付二人大部分薪金，省回一大筆人工開支。

The Athletics以及多間英國傳媒包括《衛報》、《每日郵報》等周三（12日）報道，拉傑夫計劃再裁員100至200人，進一步削減開支。The Athletics報道是「超過100人」，《衛報》則表示「約200人」。

曼聯戰績不濟，早前卻提高門票售價，引來球迷不滿。（Getty Images）

《每日郵報》指此舉是為阿莫林提供轉會資金，也是為之後可能翻新奧脫福球場及租用其他球場而作準備。值得一提的是，早前拉傑夫宣布取消門票優惠並提高售價，每場最低票價為66英鎊冠絕英超，即受到球迷極力反對，在球場拉起「停止利用忠誠」橫額抗議。

《太陽報》指獨家訪問到相關人士，對方直指這對球會是一次打擊：「足球當然是一門生意，但背後有數以百計的人為此埋頭工作，為球會的成功作出貢獻。去年大裁員後，球會士氣已很低落，這將會是另一次沉重打擊。」