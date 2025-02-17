Under Armour鰂魚涌開倉　跑鞋籃球鞋一律$380　跑衫跑褲大特價

踏入戶外運動開倉旺季，各運動品牌開倉接踵而來。美國運動品牌Under Armour在鰂魚涌開倉，所有Under Armour籃球鞋、跑鞋、行山鞋一律380元，還有短袖T恤、衛衣、短褲、長褲、運動內衣、緊身褲、襪等大量衣物特價發售。

男裝短褲、T恤最平150元就有交易，而女裝的T恤、跑步背心、運動內衣最平200元一件。如果買滿4件有9折，夠6件有85折，若果滿10件則有8折。

是次Under Armour開倉在鰂魚涌商廈的OnTheList舉行，由星期二（2月18日）到星期六（2月22日）向會員免費開放。



Under Armour開倉。

農曆新年後，似乎進入戶外運動品牌開倉旺季，批發商Crimson Brands ASIA上周在黃竹坑工廈辦NNormal、HOKA、Diadora跑鞋開倉，之後美國運動品牌Under Armour本周在鰂魚涌OnTheList開倉，到周三還有本地戶外運動代理商及連鎖品Protrek 保捷行在尖沙咀開倉。

Under Armour開倉，全部跑鞋380元。

記者今日（17日）早上到Under Armour的開倉先睹為快， Under Armour產品的種類極多，先從鞋類講起，全部籃球鞋、跑鞋及行山鞋都是380元一對。開倉現場大部分為運動跑鞋，見到有HOVR及Flow這兩個系列的跑鞋。

這款是UA HOVR Machina Off Road。

UA HOVR Machina Off Road用了Vibram MegaGrip大底，抗滑力強。

如果想買鞋去行山，可以考慮UA HOVR Machina Off Road，它用上Vibram MegaGrip大底，適合休閒遠足及越野跑。380元就買得到MegaGrip底的山鞋，都很少見。今次開倉還有籃球鞋，包括與NBA球星居里合作推出的Curry Spawn FloTro，同樣380元一對。

Under Armour開倉有籃球鞋。

服裝方面，女裝勝在款多貨多，而男裝就比女裝較便宜。男裝區域較小，只有一個角落，而女裝區則佔了開倉現場的中央。男裝的運動短褲及短袖T恤150元一件，而女裝的短褲、短袖T恤及跑步背心就要200元一件。長褲及緊身褲（leggings）就男女同價，同樣250元一條。女裝還有多款運動內衣，200元一件。

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收銀處附近有運動襪，一包3對襪售100元，另外還有毛巾、背囊等配件。今次有多買多折的優惠，買滿4件產品全單9折，買滿6件全單85折，而買滿10件則有8折。

Under Armour開倉日期及時間：

Standard 免費會員開放時間：

2月18日（星期二）08:00 － 20:00

2月19日（星期三）10:00 － 20:00

2月20日（星期四）10:00 － 20:00

2月21日（星期五）10:00 － 20:00

2月22日（星期六） 10:00 － 18:00



Under Armour開倉地址：

鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓全層

買滿4件產品另外有折。

如何前往Under Armour開倉：

方法1：從港鐵鰂魚涌站A出口，橫過英皇道，沿糖廠街不斷行，至馬路盡頭繼續直行，經過太古坊1座後，橫過華蘭路，便是濠豐大廈。入到濠豐大廈，搭扶手電梯上1樓，便會見到排隊入場的人龍。若不見人龍，可以直接乘搭電梯上4樓。

方法2：從港鐵鰂魚涌站A出口，沿英皇道往華信花園方向行，上扶手電梯，利用天橋橫過英皇道，到德宏大廈直行，過去多盛大廈，接天橋往林肯大廈，再去太古坊一座，以天橋接天橋的方式抵達濠豐大廈1樓的電梯大堂。若果大堂沒有人龍，可以直接乘搭電梯上4樓。

Under Armour開倉。

入場前必要準備：

是次開倉只招待OnTheList的會員，入場前必先在網上免費登記成會員，準備好會員條碼。在入場以及付款時，入場人士都需要出示條碼。申請OnTheList會員連結：https://www.onthelist.com/HK/en/account/register