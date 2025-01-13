行山戶外用品新蒲崗開倉至1.22　有背囊及大量運動T恤特價$100件

如果最近想買運動T恤、行山鞋、行山背囊等戶外運動裝備，不妨考慮去開倉望一望。最近在新蒲崗工廈有旅遊、登山、露營、運動用品開倉，由即日至1月22日，逢周一至周六營業。現場所見，開倉以衣物為主，大量運動上衣每件100元，Deplacer行山背囊也是100元一個。鞋方面，有On的跑鞋、Dynafit、Altra越野跑鞋及Salewa行山鞋。



今次開倉在新蒲崗工廈的樓上單位。

不時舉行行山露營戶外用品開倉的野遊倉庫，今年1月搬了陣地，在新蒲崗六合街的工廈開倉，由1月6日開到1月22日。今次開倉的規模比去年底小，以衣物為主。

Deplacer行山背囊100元一個。

大量運動上衣100元一件。

記者到現場視察，左邊有一排衣架，標價500元兩件，有運動上衣、風褸及羽絨。正中擺了兩排衣架，上面大部分運動T恤，全部每件100元。在衣架前，擺了一些Deplacer行山背囊，也是100元一個。

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現場還有其他背囊，例如Thule、Mammut及Salewa，另外還有Ultimate Direction的跑山袋。盡頭是擺鞋的位置，有一些Dynafit、Altra越野跑鞋、On跑鞋，還有Vasque行山鞋及Salewa的中筒行山鞋。據野遊倉庫社交網站介紹，Altra山鞋半價，Salewa及Vasque的鞋全部400元。

在衫褲及鞋以外，今次開倉還有襪、太陽帽、頭燈、行山杖等行山、跑山用得着的裝備。

開倉資料：

地址：新蒲崗六合街8號六合工業大廈5樓B室

日期：6/1-22/1 （逢星期一至六）

開放時間：中午12時至晚上7時

註：只收現金

